Porezna uprava objavila koliko se potrošilo do 15 sati

Građani su ovog petka do 15 sati potrošili tek 4 posto manje u trgovinama nego na petak sredinom siječnja kada nije bilo bojkota u Hrvatskoj, potvrdila je Porezna uprava ovog petka. Uz to, broj fiskaliziranih računa tek je 7 posto manji nego na petak 17. siječnja kada su u pitanju samo trgovine, a kada je riječ o svim djelatnostima - računa je čak i nešto više!

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 1% dok je iznos računa također veći za 12%, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 18% dok je iznos računa također veći za 31%, objavila je Porezna uprava. Nadalje, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 31% dok je iznos računa također veći za 45%.

Foto: Porezna uprava

Dok je u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 7% dok je iznos računa veći za 1%.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 9% dok je iznos računa također veći za 20%, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 36% dok je iznos računa također veći za 65%. Nadalje, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 61% dok je iznos računa također veći za 89%.

Foto: Porezna uprava

Dok je u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 7% dok je iznos računa također manji za 4%.