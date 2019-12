Porezna uprava dosad 168 puta blokirala online ilegalne kladionice

Porezna uprava dosad je 168 puta blokirala internetske stranice ilegalnih kladionica u Hrvatskoj. Naime početkom ove godine je u Opći porezni zakon ugrađena mogućnost zabrane obavljanja pojedinih gospodarskih djelatnosti putem interneta, a postupak sprječavanja ilegalnih aktivnosti reguliran je pravilnikom koji je stupio na snagu početkom svibnja.

Time su uslišeni apeli registriranih hrvatskih priređivača igara na sreću koji su duže vrijeme zagovarali blokadu ilegalnih online kladionica. Glavni argument pri tome im je bio taj da ilegalni priređivači igara na sreću nisu registrirani u Hrvatskoj što znači da ne plaćaju godišnju koncesijsku naknade za klađenje koja iznosi milijun kuna, odnosno tri milijuna kuna ako priređivač priređuje i igre na sreću online.

Većina legalnih priređivača igara na sreću, plaća i druge naknade poput godišnje koncesijske naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, casino online i/ili na automatima. Plaća se, i mjesečna naknadu koja iznosi pet posto od ukupne uplate te se uplaćuje državi porez na sve dobitke od klađenja koji iznosi od 10 do 30 posto ovisno o iznosu dobitka. A ilegalne kladionice išta od toga ne plaćaju pa je prema procijenam domaćih priređivača igara na sreću, hrvatski proračun gubio više od milijardu kuna godišnje.

No neki priređivači upozoravaju da se većini ilegalnih stranih online kladionica u RH može pristupiti i dalje. A to je moguče, smatraju, zbog toga što se blokiraju IP adrese, a ne bankovne transakcije, što bi, tvrde, bila učinkovitija metoda. Dodatan je problem, navodei, što ilegalne strane online kladionice nemaju nikakav sustav kontrole pa je registracija na njima poput one na Facebooku, a dok kod registriranih priređivača igara na sreće kod uplate online listića igrač mora dati na uvid svoj OIB.

Priređivači navode i da se ilegalne strane online kladionice nedopušteno i dalje reklamiraju na IPTV platformama, najčešće sportskim kanalima iako za to kazna propisana Zakonom iznosi od od 50.000 do 500.000 kuna.

U Poreznoj upravi, od koje smo dobili podatke o broju naloga za blokadu ilegalnih online kladionica i kockarnica, objašnjavaju da te naloge putem nadležne regulatorne agencije za mrežne djelatnosti provode pružatelji usluge pristupa internetu. Tim nalozima se blokira pristup sadržaju Internetske stranice i pripadajućih poddomena.

- Blokadom pristupa Internet stranicama inozemnih priređivača igara na sreću koji tu gospodarsku djelatnost obavljaju bez odobrenja izdanog na temelju Zakona o igrama na sreću ujedno se građanima onemogućava sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću odnosno izvršenje platnih transakcija sa svrhom uplate u igre ili isplate dobitaka – navode u Poreznoj upravi. Korisnika koji želi pristupiti internetskoj stranici čiji je sadržaj blokiran, kažu u Poreznoj, operatori preusmjeravaju na internetsku stranicu nadležnog poreznog tijela koja sadrži obavijest o izvršenoj blokadi temeljem izdanog naloga o zabrani rada. Podsjećaju i da se javna obavijest s popisom web-adresa internetskih stranica za koje je izdan nalog o zabrani rada kontinuirano se ažurira podacima o izdanim nalozima. No u poreznoj upravi nam nisu mogli dati podatke o novčanim kaznama za za prekršaje u svezi reklamiranja ilegalnih on line kladionica jer se oni, objašnjavaju, ne prate zasebno.