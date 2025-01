Porezna objavila nove podatke: Evo koliko smo trošili ove subote u odnosu na prošlu

Porezna uprava objavila je najnovije podatke o potrošnji. Uspoređeni su podaci za danas do 16 sati, prošlu subotu te prošli ponedjeljak, 20. siječnja. Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti.

"​S obzirom na veliki interes javnosti, objavljujemo podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa. Uspoređeni su podaci za datume 25​. siječnja 2025., 18. siječnja 2025. i 20. siječnja 2024. od 00:00 do 16:00, i to za Sve djelatnosti i djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla. ​

​Podaci za Sve djelatnosti

U subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.610.409 računa, a iznos računa iznosio je 77.129.187,39 eura, u subotu 18. siječnja 2025. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.537.470 računa, a iznos računa iznosio je 79.058.926,65 eura, dok je u subotu 20. siječnja 2024. godine od 00:00 do ​​16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.214.197 računa, a iznos računa iznosio 67.145.555,83 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 odnosu na subotu 18. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 veći za 2%, dok je iznos računa manji za 2%. Nadalje, u subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na subotu 20. siječnja 2024. od 00:00 do 16:00 broj računa je veći za 9%, dok je iznos računa također veći za 15%.

Podaci za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.515.832 računa, a iznos računa iznosio je 46.600.830,71 eura, u subotu 18. siječnja 2025. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.466.192 računa, a iznos računa iznosio je 48.297.590,66 eura, dok je u subotu 20. siječnja 2024. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.305.858 računa, a iznos računa iznosio je 41.512.760,29 eura.

​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na subotu 18. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 veći za 2%, dok je iznos računa manji za 4%. Nadalje, u subotu 25. siječnja 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na subotu 20. siječnja 2024. od 00:00 do 16:00 broj računa je veći za 9%, dok je iznos računa također veći za 12%."

FOTO Bojkot trgovina ispraznio parkirališta: Pogledajte prizore ispred trgovina diljem Hrvatske