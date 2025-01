Trgovački lanci tijekom bojkota popularnom proizvodu cijenu s 2,75 snizili na 1,25: 'Ipak su se prestrašili'

Masovnim bojkotom kupnje građani diljem Hrvatske pobunili su se protiv visokih cijena u trgovinama. Kupci su bili rijetki, inače prepuna parkirališta trgovačkih centara uglavnom prazna. Nakon vrlo glasnog odjeka jednodnevnog bojkota trgovina, kako u stvarnosti tako i u virtualnom svijetu, HRT je sa savjetnikom potrošačke platforme "Halo inspektor" razgovarao o uspjehu inicijative, prvim reakcijama, daljnjim koracima i mogućim dugoročnim posljedicama ovih akcija.

Savjetnik platforme "Halo inspektor" Josip Kelemen rekao je da su ugodno iznenađeni odazivom građana. "Ovo je prvi put da su ljudi poslali jednu snažnu poruku bez obzira na političku ili neku drugu pripadnost i rekli su dosta nam je enormnih poskupljenja, dosta nam je inflacije, poduzmite nešto, počnite rješavati, nemojte spavati", kazao je Kelemen u emisiji "Studio 4".

Naglasio je kako je stiglo mnogo podrške iz regije, a bojkot je postao i svjetska vijest. "Prevagnulo je nezadovoljstvo potrošača koji su shvatili da više ne mogu izdržati enormno poskupljenje koje se događa na dnevnoj bazi, ne za male nego za veće iznose i kad smo usporedili to s drugim europskim zemljama, shvatili smo da moramo nešto poduzeti i ljudi su artikulirali svoje nezadovoljstvo i svoje interese preko naše platforme", rekao je Kelemen.

Na dan bojkota neki su trgovci promijenili cijene proizvoda na policama trgovina. "To znači da su se trgovci ipak prestrašili. U početku su govorili da to neće utjecati na njihovo poslovanje, ponižavali su, vrijeđali, govorili kako to nema smisla. Imali smo izjave gdje su čak i neki stručnjaci govorili da je to besmisleno, rekli su da neće bit financijskog efekta. Mi smo bili malo rezervirani, ali kad je to eksplodiralo i kad je krenuo tihi bunt, onda nas je to motiviralo i dalje smo pozivali građane da nas podrže", rekao je Kelemen. "Potrošači su ti koji su prvi put jasno i glasno izrazili svoje nezadovoljstvo i rekli želimo da se konačno čuje naš glas. Do sada, nažalost, njihov glas nije se čuo. A trgovci su shvatili, prepoznali, brzo su reagirali."

Spomenuo je primjer različitih cijena u jednom drogerijskom lancu, gdje isti proizvod u Njemačkoj košta 0,95 centa, dok u Hrvatskoj košta 2,75 eura. "Takva nenormalna cijena je ljude iziritirala i jučer je taj drogerijski lanac smanjio cijenu na 1,25 eura. Znači, ipak se može", kazao je Kelemen. Također, naveo je primjer je trgovačkog lanca koji je cijene preko tisuću artikala trajno snizio za 20 do 30 posto, iako je sve do neki dan govorio kako ima minimalne marže. "Negdje postoji prostor za snižavanje cijena, ali očito smo morali upozoriti da je to neodrživo", rekao je Kelemen.

Pojedinci za visoke cijene krive dobavljače, poreze, skupu državu. "To nije problem potrošača, mi ne znamo kako se to formira i što čini krajnju cijenu. Sad sve isplivava na površinu. Sada konačno potrošači znaju da na cijene utječu marže dobavljača, imamo uvoznike odnosno unosnike, imamo uvoznike iz trećih zemalja, imamo veletrgovce. Ovaj put netko mora reći kolike su marže i utječu li na krajnju cijenu. Potrošača zanima zašto je sve eksplodiralo, zašto plaćamo cijene koje nisu slične onima u EU", rekao je Kelemen.

Naglasio je kako više nitko ne poštuje ograničene cijene. "Ako i nađu nešto na tržištu, potrošači te proizvode ne mogu kupiti dulji vremenski proizvod. Isto tako smo rekli da je trgovcu isplativije ne prodavati po toj ograničenoj cijeni i platiti kaznu nego prodavati proizvod po cijeni koju je Vlada odredila. Apsurdno! Pogledajte na policama koliko imate proizvoda s ograničenim cijenama", rekao je.

Nakon općeg bojkota, najavio je treću fazu - što može biti bojkot svih trgovačkih lanaca, bojkot pojedinog trgovačkog centra kroz više dana, bojkot više proizvoda u isto vrijeme... "To će potrošači sami odlučiti. Pozvat ćemo ih da se očituju što žele. Treba slušati glas naroda. Vidjet ćemo što će analiza bojkota pokazati", rekao je Kelemen.

