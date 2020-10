Poraz Grbina na početku mandata još je jedan udarac SDP-u

Novi predsjednik, novo Predsjedništvo, novi Glavni odbor, ali isti problemi. Tako bi se ukratko mogla opisati najnovija događanja u SDP-u, stranci u kojoj već godinama traju borbe frakcija koje nikako da shvate kako je nemoguće da paralelno postoje dva vodstva – jedno u Predsjedništvu, drugo u Klubu zastupnika. Prije četiri godine, kada je Bernardić pobijedio i postao predsjednik stranke, u tadašnjem je saborskom Klubu imao najjaču oporbu. Isto se ponavlja i sada.

Peđa Grbin i njegovo novo vodstvo, mahom sastavljeno od onih koji su do jučer bili Bernardićeva opozicija u prošlom sazivu Kluba zastupnika, sada ima vlastitu oporbu u novom Klubu koji je „krojio“ bivši lider stranke Bernardić. Cinici bi rekli: sve se vraća, sve se plaća, a kao što je prije četiri godine patila stranka, isto je i sada. SDP ne samo da ne može očekivati s najnovijim raspletom situacije da će mu rejting nakon izbora Peđe Grbina za lidera rasti, već se čini izglednim da bi mogli ići prema novom „dnu“. Jer kako stvari stoje, idućih ne tjedana nego mjeseci SDP će se opet baviti sam sobom umjesto da se, primjerice, uhvate priprema za skorašnje lokalne izbore ili da krenu raditi svoj oporbeni posao što im je, kao još uvijek najjačoj opozicijskoj stranci, i dužnost. Razlika je jedino u tome što Grbin nije Bernardić, što nema javnost protiv sebe, odnosno što ipak uživa određene simpatije i birača i simpatizera SDP-a za razliku od svog prethodnika. Ali baš kao i Bernardić, unatoč Predsjedništvu na svojoj strani, teško da ima toliku snagu da se sa svim neposlušnicima može postaviti „pretvrdo“ bez da riskira podjelu na dva dijela. A to nije isključen scenarij.

Bernardić kolovođa

Jedno od ključnih pitanja koje je trenutačno bez odgovora, a bez kojeg je nemoguće puno toga predviđati, jest ima li Grbin većinu u Glavnom odboru. Kad bi se u subotu, kada se održava prva sjednica Glavnog odbora, pokazalo da Grbin doista ne uživa potporu većine, pravo bi pitanje bilo komu ili čemu je on uopće predsjednik. U tom slučaju, koji se ipak čini malo vjerojatnim, ostavka, a potom novi unutarstranački izbori bili bi jedino rješenje. Da će prevladati razum, nada se i potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je jučer gostovao u studiju televizije Večernjeg lista i koji je također otvoreno kazao kako su novi izbori realna opcija dođe li do opstrukcije u subotu na Glavnom odboru. Kazao je i kako se izbora ne boje, ali i kako se nada da do toga ipak neće doći. No u SDP-u se nikada ne zna. Razuma definitivno nije bilo u utorak navečer kada je na Klubu većina prisutnih zastupnika odbila podržati legitimne Grbinove kadrovske promjene u Saboru. – Žao mi je što kolegice i kolege u Klubu nisu percipirali odluku članstva, a to je da je Peđa pobjednik s više od 65 posto glasova. Peđa je uz odluku Predsjedništva predložio manje od 20 posto promjena u Klubu i nije bilo potrebe da se tako reagira, to je nepotrebno i nisam to očekivao – kazao je Hajdaš Dončić.

Dodao je i kako u jednoj političkoj stranci ne može postojati dvostruki lanac zapovijedanja, ali i kako je neke stvari možda i bolje rješavati na početku mandata. – Postoji mogućnost i za radikalne mjere ako se situacija ne normalizira – kazao je Hajdaš Dončić. A što bi to bile radikalne mjere, može se u ovom trenutku samo nagađati. Za sada je sigurno da je Predsjedništvo „razvlastilo“ Klub i preuzelo glavnu riječ u njegovu vođenju, na što ima pravo po Statutu. Ne dođe li do smirivanja situacije idućih dana, kao opcija se spominje i raspuštanje Kluba što bi bila do sada neviđena situacija koja bi podrazumijevala, slično kao i kod raspuštanja organizacija, da se jednog po jednog saborskog zastupnika pita žele li surađivati ili ne i prima natrag u svoje redove. Nije isključeno i da će doći do pokušaja izbacivanja nekih kolovođa cijele pobune, a iz razgovora s izvorima upravo je Bernardić za sada detektiran kao netko tko je zakuhao cijelu situaciju.

“Što će ti takvi ljudi”

– A nije isključeno i da nezadovoljnici s Bernardićem na čelu napuste sami Klub i osnuju novi. Navodno već o tome i razgovaraju – kaže jedan član novog vodstva SDP-a. Naš izvor dobro upućen u situaciju u SDP-u kaže kako Grbin sigurno neće stajati sa strane prekriženih ruku i, ako osigura većinu u Glavnom odboru, što je preduvjet za bilo što, onda će sigurno vladati „čvršćom rukom“ od svog prethodnika. – Prvo treba pokušati smiriti strasti na mirniji način, ali u konačnici, ako ne ide drugačije, nego da se odustane od određenih ljudi, pa čak i ako ih je i desetak, bolje ih je i izbaciti nego se ovako mrcvariti. Pa što će ti takvi ljudi koji će te ionako cijeli mandat opstruirati – kaže naš izvor, inače član bivšeg Kluba zastupnika SDP-a. I bivši član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić naglašava kako politiku stranke treba voditi Predsjedništvo, a nikako Klub i kako je novo vodstvo imalo svako pravo predložiti određen broj izmjena, kao što je, uostalom, i učinilo.

– Nažalost, nastavlja se politika u kojoj su sudjelovali i neki iz novog vodstva, a to je da drže kako Klub ima pravo donositi samostalno odluke bez obzira na stav Predsjedništva. Klub ne može voditi samostalnu politiku i morat će se u konačnici povinovati odlukama novog vodstva – kaže Jelušić. Na pitanje čekaju li zastupnike koji opstruiraju volju vodstva sankcije Jelušić kazao kako im prvo treba dati šansu da surađuju s novim vodstvom i kako treba biti puno više komunikacije.