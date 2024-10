Popularna turistička zemlja pooštrava kontrole na granici: Strahuju od terorista, evo kako će to utjecati na ostatak Europe

Francuska je najavila da će produžiti unutarnje granične kontrole do travnja sljedeće godine. Trenutne pojačane provjere, uvedene zbog povećanih terorističkih prijetnji, trebale su završiti 31. listopada. Kontrole će biti na snazi na francuskim granicama Schengenskog prostora s Belgijom, Španjolskom, Luksemburgom, Švicarskom, Njemačkom i Italijom. Putnicima je rečeno da očekuju gužve i kašnjenja. U rujnu je Njemačka uvela slične pojačane provjere, što je dovelo do prometnih zastoja na granici.

Francuska pojačava granične kontrole usred terorističkih zabrinutosti, pojašnjava Euronews. Trenutne kontrole na granicama završit će 31. listopada, ali novi set provjera stupa na snagu 1. studenog. Povećane sigurnosne mjere bit će na snazi do 20. travnja 2025. Produženje dolazi nakon rastućih zabrinutosti oko javne sigurnosti usred prijetnji terorističke aktivnosti i kriminalnih organizacija povezanih s ilegalnom migracijom.

Nove granične kontrole odnose se samo na zemlje Schengenskog prostora - Belgiju, Španjolsku, Luksemburg, Švicarsku, Njemačku i Italiju. Ako ulazite u Francusku iz zemlje koja nije dio Schengena, poput Velike Britanije, neće biti promjena u provjerama, budući da su kontrole putovnica i carine već na snazi.

Također neće utjecati na zahtjev za pečate u putovnicama za građane koji nisu iz EU ili na maksimalni dopušteni boravak od 90 dana u zemljama Schengenskog prostora. Ako letite u Francusku iz bilo koje druge Schengenske zemlje osim šest koje je graniče, neće doći do promjena u graničnim kontrolama.

Kako će nove granične kontrole Schengena u Francuskoj utjecati na putnike? Obično putnici koji prelaze između zemalja Schengenskog prostora mogu slobodno prolaziti bez provjera putovnica. Međutim, zemljama je dopušteno uvesti privremeno pojačane kontrole na određeno vremensko razdoblje ako se smatra nužnim - kao što je to bio slučaj tijekom pandemije COVID.

Pozivajući se na sigurnosne zabrinutosti, Francuska je odlučila pojačati provjere duž Schengenskih granica za kopneni, pomorski i zračni promet. To znači da će putnici iz Belgije, Španjolske, Luksemburga, Švicarske, Njemačke i Italije morati pokazati oblik identifikacije, poput putovnice ili nacionalne osobne iskaznice. Građani koji nisu iz EU, a žive u Francuskoj, također će možda morati pokazati svoju kartu boravka.

Inače, i Austrija je povećala provjere na granici sa Slovenijom i Mađarskom do 11. studenog. Danska, Norveška i Švedska pojačale su graničnu sigurnost na svim unutarnjim granicama do 11. studenog. U Sloveniji, pak, provjere su na snazi na granici s Hrvatskom i Mađarskom do 21. prosinca.

