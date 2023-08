Poplave u nekim mjestima u Sloveniji i dalje jačaju, brojne prometnice i dalje zatvorene

Obilne kiše padale su tijekom noći u subotu u slovenskim pokrajinama Gorenjskoj i Koruškoj zbog čega ima novih poplava na tim područjima. Rastu vodostaji rijeka na jugu Slovenije koje se na nekim mjestima izlile, a broje prometnice su i dalje zatvorene.

Područje Črne u Koruškoj i dalje je odsječeno od svijeta jer su oštećeni mnogi mostovi i ceste, prekinuta je opskrba strujom i vodom, nema telefonskih veza, pa je vojska, koja je već u petak pomagala u regiji, na putu za Črnu, kao i vatrogasci iz drugih krajeva.

Cijeloj regiji i dalje prijete poplave i sve veći broj odrona, no kiša je tamo noćas bila slabijeg intenziteta, rekao je u subotu za STA regionalni zapovjednik civilne zaštite Alan Matijević. U mnogim mjestima u regiji nema pitke vode jer su vodoopskrbne cijevi oštećene pa će u subotu prioritet vatrogasaca biti dostava cisterni s pitkom vodom.

Poplavni val se pomicao nizvodno rijekama Savinja, Kamniška Bistrica i Gradaščica, a Poljanska Sora u donjem toku poplavljuje u većoj mjeri, objavili su u subotu iz slovenske uprave za zaštitu i spašavanje. Sava se također izlijeva u većem obujmu i njen će donji tok u narednim satima doseći najveći protok.

Gornji tok Drave je stabilan, a u donjem toku se usporava rast vodostaja. Protok Mure u Gornjoj Radgoni će se u narednim satima stabilizirati na oko 1400 metara kubnih po sekundi. Smanjuje se vodostaj rijeka koje su u petak poplavile šira područja, no zbog padalina se to događa sporije, a mjestimično dolazi i do manjih porasta. Sličan trend pada vodostaja očekuje se i tijekom subote.

Posjetitelji kampa u termama Čatež su evakuirani tijekom noći. Krka će prema prognozama također narasti i izliti se. Uprava za zaštitu i spašavanje je od četvrtka navečer do subote zabilježila ukupno 3701 incident, od čega se najviše, njih 1130, zbilo na području glavnog grada Ljubljane.

Vatrogasci iz 574 postrojbe su uglavnom izbacivali vodu iz poplavljenih objekata, odstranjivali naplavine ispod mostova, spašavali potopljena vozila i evakuirali osobe na više lokacija. Angažirane su i druge nadležne službe.

Brojne ceste u pokrajinama Primorska, Gorenjska, Koruška i Štajerska u središnjoj Sloveniji još uvijek su zatvorene. Štajerska autocesta je prema podacima prometno-informativnog centra zatvorena između grada Žalec i mjesta Vransko prema Ljubljani te između mjesta Blagovica i Šempeter prema Mariboru.

Promet između Ljubljane i Maribora u oba smjera moguć je samo autocestom u Dolenjskoj te cestama Krško-Bizeljsko-Mestinje-Šentjur-Dramlje, Krško-Bizeljsko-Mestinje-Podplat-Poljčane-Slovenska Bistrica ili preko Zagreba, Gruškovja i Ptuja. Izlaz Šmarje Sap prema Ljubljani na dolenjskoj autocesti je zatvoren zbog vode na cesti.

Situacija se neprestano mijenja i voda poplavljuje nova područja, rekli su iz prometno-informativnog centra. Vozači se trebaju pridržavati uputa dežurnih službi i ne voziti po poplavljenim područjima ili zatvorenim cestama. Na područjima gdje promet po regionalnim, državnim i lokalnim cestama nije moguć, vozači mogu koristiti i autocestu i bez vinjeta. Ako nije nužno, ne bi trebali putovati.

Željeznički promet između Jesenice i Ljubljane je obustavljen. Na brzoj cesti H4 u Vipavskoj dolini i je zbog bure zabranjen promet za kamp prikolice, hladnjače i vozila s ceradom do osam tona.

Prema podacima slovenske agencije za okoliš, padaline će tijekom subote postupno slabiti. Slovensko Vijeće za nacionalnu sigurnost trebalo se sastati u subotu ujutro u Ljubljani, nakon čega je planirana i izvanredna sjednica Vlade.