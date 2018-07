'Pomogli smo da na svijet dođe više od tisuću beba'

Ovo je embriolog Patrik Stanić, moj kolega, prijatelj i partner – predstavlja nam dr. sc. Erden Radončić i najbolje opisuje odnos s dr. sc. Stanićem s kojim je prije dvije godine pokrenuo Repromed, polikliniku za ginekologiju i reprodukcijsku medicinu. Sami svoj projekt nazivaju startup idejom u koju su se upustili nakon dva desetljeća suradnje i rada u zdravstvenom sektoru. Kako kažu, puno su zajedno radili i kroz sve te godine sigurno su pomogli da na svijet dođe oko tisuću novorođenčadi.

Zajedno su odlučili osnovati polikliniku po svojim standardima, osmislili projekt, udružili energiju i znanje te uz kredit HBOR-a pokrenuli ovaj projekt koji opisuju kao ustanovu koja pruža najviše standarde na području liječenja problema s plodnošću.

– Osnovu našeg projekta čini tzv. clean room sustav. Radi se o prostoriji s posebnim sustavima i ventilacijama u kojoj se provodi metoda asistirane reprodukcije te kultivacija i pohrana biološkog materijala. Sustav kakav je uspostavljen u Repromedu nije još uveden ni u mnogim zemljama Europske unije. Tu smo korak ispred mnogih. Pokazano je da rad u ovakvim uvjetima daje puno veće šanse za uspjeh kod parova – opisuje dr. Radončić. “Clean room” sustav, nadovezuje se dr. Stanić, nije odlučujući faktor uspjeha, ali njime se isključuju mogući vanjski utjecaji koji dokazano negativno utječu na uspješnost postupaka.

Odgađanje majčinstva

A za što bolju uspješnost postupka umjetne oplodnje, poručuju obojica, ključno je – ne odugovlačiti s postupkom, odnosno krenuti s konzultacijama čim se pojavi prva sumnja u probleme sa začećem. Odgađanje majčinstva godinama je prisutno i u Europi i kod nas, a problemi sa začećem nerijetko se počnu (pre)kasno rješavati.

– Danas je vrlo popularan tzv. social freezing – ističe Radončić. Radi se o zamrzavanju jajnih stanica žena koje iz profesionalnih, privatnih ili drugih razloga nisu u trenutku optimalne fertilnosti spremne za zasnivanje obitelji i trudnoću. Sve se češće žene u takvim situacijama, najčešće one u ranim tridesetima, odlučuju za pohranu jajnih stanica za kasnije korištenje. Naime, pokazalo se da žena u svojim četrdesetima lako može iznijeti trudnoću, no problem predstavlja kvaliteta jajne stanice koja kod žena tih godina više nije optimalna te teško dolazi do samog začeća – opisuju.

“Social freezing” omogućava pohranu vlastitih kvalitetnih jajnih stanica za korištenje kad dođu “bolja vremena”. Ovako se čuvaju i jajne stanice, ali i spermiji osoba koje zbog malignih bolesti moraju prolaziti terapije koje nepovoljno utječu na buduću plodnost, objašnjavaju ovi stručnjaci.

Također, poručuju, treba raditi i na mijenjanju svijesti da je problem s plodnošću uvijek samo problem žene.

Problemi sa začećem su zajednički, a ovi liječnici dijagnostiku uvijek započinju s muškarcem, iskustvo im kaže da je u 40 posto slučajeva problem upravo kod muškarca.

Svaki peti par ima problem

– Živimo u relativno konzervativnoj zemlji i prijašnjih godina o problemu neplodnosti malo se i teško govorilo, ali danas već mlađi parovi brže traže pomoć. Treba i dalje raditi na podizanju svijesti da o ovom problemu treba razgovarati vrlo rano. Analize pokazuju da svaki peti par ima problem s plodnošću – opisuju ovi liječnici koje često pacijenti opisuju kao one koji rješavaju nerješivo.

Hrvatska bi uskoro trebala dobiti i registar potpomognute oplodnje koji će, vjeruju i ovi liječnici, unijeti red i kontrolu te će se moći pratiti rad i uspješnost centara.

Na pitanje koji su im slučajevi najdraži ova dva liječnika odgovaraju diplomatski, ali ipak ističu da su im posebno dragi oni parovi koji im se obrate nakon više neuspjelih postupaka kod kojih otkriju razloge i pomognu da konačno postanu roditelji.

– Ovo su zahtjevni i skupi postupci, a za razliku od ostalih dijelova medicine gdje se, primjerice, može garantirati da će slijepo crijevo biti uklonjeno, ovdje ne možete garantirati drugo doli da će postupak biti proveden na stručan, profesionalan i odgovoran način u izuzetno dobrim uvjetima – zaključuju.

