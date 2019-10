Pomama za subvencijama stambenih kredita: APN zaprimio više od 3.000 zahtjeva

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je u četvrtak da je do sada zaprimila 3.343 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, a zahtjevi u ovom krugu prijava zaprimaju do sutra, 4. listopada u 16 sati.

Od 10. rujna do 2. listopada 2019. godine zaprimljeno je 3.343 zahtjeva od kojih su obrađena 1.062, a 991 zahtjev je odobren, kaže se u objavi na internetskim stranicama APN-a.

U toj se objavi prenosi i izjava potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara koji ističe da ni nakon trećeg poziva interes za subvencionirane kredite ne jenjava, što govori da su mladi tu mjeru prepoznali.

"Ako olakšamo mladima u rješavanju stambenog pitanja, a paralelno imamo kvalitetan obrazovni sustav i provodimo mjere za rast gospodarstva pa time i zapošljavanja, zatvaramo tri ključna aspekta bitna da mladi ostaju u Hrvatskoj i ovdje imaju svoje obitelji: obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje“, kazao je uz ostalo Štromar.

Podsjeća da će svi koji predaju valjanu dokumentaciju dobiti subvenciju, a za one koji ove godine nisu našli odgovarajući stan ili kuću za trenutni krug prijava, moći će to učiniti iduće godine, u ožujku i rujnu.

"Pozivam mlade ljude da se pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje“, poručio je Štromar, koji će sutra, kako je najavljeno, dati izjavu za medije o tijeku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita.

Uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita

APN je u prvoj polovini kolovoza potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.

U dosadašnje dvije godine primjene zakona o subvencioniranju stambenih kredita ukupno je odobreno više od 5.300 zahtjeva za subvencije.