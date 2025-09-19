Poljska: Ruski zrakoplovi ušli u sigurnosnu zonu bušotine na Baltiku

Dva ruska borbena zrakoplova prešla su granicu sigurnosne zone platforme za bušenje Petrobaltic u Baltičkom moru, priopćila je u petak poljska granična straža, dodajući da su obaviještene oružane snage i druge službe.

"Dva ruska borbena zrakoplova izvela su niski prelet iznad platforme Petrobaltic u Baltičkom moru. Prijeđene su granice sigurnosne zone", napisala je poljska granična straža na X-u. Estonija je ranije objavila da su tri ruska vojna zrakoplova u petak ušla u njezin zračni prostor na 12 minuta u "neviđeno drskom" upadu, u ozračju rastućih napetosti na istočnom krilu NATO-a. Ta je baltička zemlja odlučila zatražiti konzultacije NATO-a prema članku 4. jer su ruski borbeni zrakoplovi prekršili njen zračni prostor, napisao je u petak na X-u premijer Kristen Michal.

Poljska je prošlog tjedna također zatražila od NATO-a da aktivira članak 4. Atlantskog ugovora, koji predviđa konzultacije između saveznika u slučaju prijetnje jednoj od njezinih članica. Prošli tjedan Poljska je oborila dronove za koje sumnja da su ruski u svom zračnom prostoru, uz podršku zrakoplova saveznika u NATO-u, što je bio prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza ispalila pucnjeve tijekom ruskog rata u Ukrajini.