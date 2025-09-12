Poljska će poslati svoje vojne predstavnike u Ukrajinu na konzultacije i obuku o tome kako učinkovito oboriti ruske dronove, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Vijest dolazi nakon što su poljske zračne snage bile prisiljene oboriti najmanje tri ruska drona prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu. Devetnaest ruskih dronova zabilježeno je kako prelaze u Poljsku 10. rujna, što europski dužnosnici opisuju kao ruski pokušaj testiranja odlučnosti NATO-a. Izvor upoznat s tim pitanjem rekao je Reutersu kako će poljska vojska poslati predstavnike na obuku. Iako se poljska vojska još službeno nije oglasila o tome. Govoreći uz finskog predsjednika Alexandera Stubba tijekom konferencije za novinare u Kijevu, Zelenski je najavio namjeru Poljske da se konzultira s Ukrajinom o obaranju dronova.
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski optužio je Rusiju za namjerno kršenje poljskog zračnog prostora nakon što je više ruskih dronova prešlo u Poljsku i oboreno. Kao odgovor, Poljska je aktivirala Članak 4 NATO-a i zatražila sastanak Vijeća sigurnosti UN-a
Naj jednostavniji i jeftinije takve Dronove rušiti navođenim protugradnim raketama hrvatska je u svom ratu koristila nešto slično.