Policijski upad u beogradsko Sveučilište razbuktao prosvjede. Profesor poručuje: 'Ovo je tiranija u padu'

U Beogradu je večeras napeto. Nakon upada Uprave kriminalističke policije u zgradu Rektorata, profesori, studenti i brojni građani izašli su na prosvjed kao odgovor na policijsku akciju provedenu po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u sklopu istrage smrti 25-godišnje studentice, kao i mogućih nepravilnosti u radu Rektorata. Akademska zajednica već je dulje vrijeme trn u oku režimu Aleksandra Vučića, a osobito u posljednjih godinu i pol, otkako studenti predvode pobunu protiv vladajuće garniture. Među večerašnjim prosvjednicima bio je i Ognjen Radonjić, redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je s mjesta događaja za Večernji list komentirao situaciju.

"Dogodila se tragedija, nažalost, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i to se, nažalost, događa. Međutim, ne mogu povezati kakve veze s time ima odjel policije koji se bavi korupcijom i kriminalom. Dakle, čini mi se da ovdje dolazi do zloupotrebe tragedije radi preuzimanja Sveučilišta. Često se govori o autonomiji sveučilišta, ali autonomija nije cilj. Ovdje se, zapravo, pokušava oduzeti autonomija kako bi se sveučilište stavilo po strani, jer ga se doživljava kao prepreku bezobzirnom pljačkanju društva kroz povezanost biznisa, organiziranog kriminala i svojevrsnog kolonijalnog položaja države", ističe Radonjić i žestoko nastavlja;

"Riječ je o tiraniji koja je prošla svoj zenit i sada je u padu. To smo vidjeli i na nedavnim lokalnim izborima održanima u nedjelju. Tamo su suštinski doživjeli debakl, jer se pojavila politička opcija koja je praktički preko noći osvojila više od četrdeset posto glasova. Mislim da su shvatili kako, unatoč tome što su izbori održani u ruralnim sredinama, parlamentarne izbore više ne mogu dobiti. Njihov odgovor na to je pojačana represija. Smatram da je ovo što se događa na Sveučilištu zapravo reakcija na promjenu političke klime u Srbiji. Vjerujem da ova garnitura više nema većinu, zapravo, siguran sam u to. Sveučilište vide kao čvorište i izvor političke snage koja ugrožava njihovu dominaciju, pa pokušavaju tu snagu uništiti upravo ondje gdje je percipiraju, na Sveučilištu u Beogradu, u Rektoratu i na Filozofskom fakultetu", naglašava naš sugovornik.

Policijski desant na Rektorat i obračun s prosvjednicima zapravo su pokušaj gašenja požara benzinom, što bi za posljedicu moglo imati još masovniji izlazak protivnika režima na ulice. "Ne tvrdim da je njihova logika ispravna, ali otkad se dogodila nadstrešnica, ova vlast ide iz pogreške u pogrešku, u tome su barem dosljedni. Mogu donekle razumjeti način na koji oni percipiraju događaje, ali to ne znači da je njihova percepcija racionalna. Naprotiv, ona je od početka iracionalna, i u tome su konzistentni", objašnjava nam profesor s Filozofskog fakulteta i dodaje; "Riječ je o tiraniji u padu, a takva se tiranija s vremenom pretvara u vlastitu karikaturu. Tu karikaturalnu verziju pokušava održati pojačavanjem represije, ali time zapravo proizvodi suprotan učinak. Tako se krećemo prema više ili manje ružnom scenariju razrješenja ove krize. Mislim da je ova vlast već završena, ostaje samo pitanje na koji će se način to okončati".

No, sve je manje onih koji vjeruju u institucionalno rješenje situacije u Srbiji. "Istina, i sam sam od početka prilično skeptičan prema institucionalnom rješenju", ističe Ognjen Radonjić i poručuje: "Vlast nam ne ostavlja mnogo prostora da uopće razmišljamo u tom smjeru. No to ne znači da od toga treba odustati. Upravo su vladavina prava, demokracija i nenasilno djelovanje naše najjače oružje i na tome treba ustrajati do kraja. Ako nam taj prostor potpuno bude oduzet, moguće je da će se razmišljati i drugačije. No slažem se da vlast svakim novim potezom dodatno sužava prostor za nenasilnu i institucionalnu smjenu", zaključuje profesor Ognjen Radonjić, u razgovoru za Večernji list.