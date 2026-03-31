Dizel i benzin u Austriji od 2. travnja u podne jeftiniji. Evo za koliko i gdje

Ograničenje cijene goriva u Austriji stupa na snagu u četvrtak, 2. travnja 2026. godine, točno u podne (12 sati). Od tada nadalje, prema dogovoru austrijske Vlade postignutom u utorak u večernjim satima, cijene goriva na benzinskim postajama moraju biti 10 centi po litri jeftinije. Ali ne odmah, na svim austrijskim benzinskim postajama. Evo zašto. Sniženje cijena stupit će na snagu odmah 2. travnja u 12 sati u podne na benzinskim postajama koje su u posjedu nekoliko glavnih prodavača (opskrbljivača) gorivom, kao što su to OMV, Shell i BP. Ti opskrbljivači koji upravljaju maloprodajnim mrežama benzinskih postaja moraju odmah prenijeti sniženje cijena na svoje kupce, izvještavaju austrijski mediji.

Na samostalnim benzinskim postajama koje nisu dio nekog koncerna vezanog uz rafinerije, sniženje cijena primjenjuje se od trenutka kada sami kupe gorivo kojem je cijena već snižena. To znači da prvo moraju prodati postojeće zalihe koje su nabavljene po višim cijenama, prije odluke austrijske Vlade o ograničenju cijena goriva. Sniženje cijena dizela i benzina na tim će benzinskim postajama postati vidljivo tek nakon nekog vremena, ovisno o razini njihovih prethodnih zaliha i datuma kupnje goriva. Austrijska vladajuća koalicija sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, također je odlučila da su manji operatori benzinskih postaja s najviše 30 lokacija izuzeti od ograničenja cijene goriva za 10 centi po litri.

Izuzeće također vrijedi i za benzinske postaje na autocestama, kako bi se spriječilo ugrožavanje sigurnosti opskrbe povećanom potrošnjom goriva zbog tranzitnog prometa. Dakle, na njima gorivo neće biti jeftinije 10 centi po litri. Dakle, u Austriji je od 2. travnja u podne uputno gorivo puniti na austrijskim benzinskim postajama u vlasništvu velikih tvrtki, odnosno glavnih prodavača (opskrbljivača), kao što su OMV, Shell i BP, jer tamo će benzin i dizel biti jeftiniji za 10 centi po litri. Izuzetak su benzinske postaje na autocestama, iz već prethodno navedenih razloga. Poštivanje propisa prati E-Control. Vrijede mjesec dana, a mogu se produžiti, ovisno o procjeni trenutne situacije.

"Privremeno smanjenje poreza na naftu i naftne derivate za pet centi po litri ima ublažavajući učinak na cijene goriva i osigurava da dodatni prihodi od PDV-a koji proizlaze iz povećanja cijena goriva, Vlada izravno vratiti potrošačima. To znači da će ponovno biti na korist vozačicama i vozačima", rekao je austrijski ministar financija, socijaldemokrat (SPÖ) Markus Marterbauer. Drugom Vladinom Uredbom, povezanom s naftnom krizom nastalom zbog rata na Bliskom istoku, austrijska vladajuća koalicija ograničava marže rafinerijama i benzinskim postajama za dizel B7 i Eurosuper E10. I to uzduž cijelog lanca koji utječe na cijenu goriva.

Obavezne tvrtke moraju smanjiti neto prodajnu cijenu za pet centi od 2. travnja 2026.

Daljnja povećanja cijena mogu ostati samo unutar raspona relevantnih kotacija odnosno ponuda proizvoda. Ako ponude padnu, to smanjenje se također mora prenijeti. Time se, kako tvrde predstavnici austrijske Vlade,"izričito osigurava da tvrtke ne moraju prodavati gorivo ispod svojih troškova i bez razumne dobiti". "Nećemo moći spriječiti daljnji rast cijena goriva na međunarodnoj razini. Ali možemo spriječiti da inflacija izmakne kontroli", rekao je ministar gospodarstva Wolfgang Hattmannsdorfer iz Narodne stranke (ÖVP) ustvrdivši: "Smanjenje cijena goriva za 10 centi po litri smanjit će (smanjilo bi) inflaciju za oko četvrtinu postotnog boda". Prema aktualnoj preliminarnoj procjeni austrijskog Statističkog zavoda "Statistik Austria" inflacija se je u Austriji, u ožujku ove godine već povećana na 3,1 posto. U veljači, odnosno prije početka rata na Bliskom istoku iznosila je 2,2 posto.

Državni tajnik za deregulaciju Josef Schellhorn iz stranke Neos inzistira na smanjenju ovisnosti Austrije od fosilnih goriva: "Trajnu stabilnost cijena možemo postići samo energetskim suverenitetom i brzim širenjem obnovljivih izvora energije u Europi". U posljednjih nekoliko tjedana, i još ove srijede, u Austriji je najpovoljnije bilo točiti gorivo ujutro, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom. Razlog je bila prethodna odluka austrijske Vlade da benzinske postaje smiju povećavati cijene samo ponedjeljkom, srijedom i petkom u 12:00 sati. To znači da pritisak na cijene, posebno oko podneva, tih dana je znatno rastao. Kako je izvijestio Austrijski auto-moto i biciklistički savez ARBÖ, cijene goriva dosad su bile najniže između 10 sati prijepodne i neposredno prije 12 sati u podne, a između 12 sati i 14 sati gorivo je bilo najskuplje. Od četvrtka, 2. travnja u 12 sati, na snazi je, nakon što je austrijska Vlada povukla "kočnicu" novo ograničenje cijena goriva.