Pobjeda bez pobjede: Ovo je Trumpova strategija izlaska iz rata

Dok rat bjesni i prijeti daljnjom eskalacijom, američki predsjednik Donald Trump nakon više od mjesec dana sukoba nije ostvario očekivane rezultate, a njegova se politika sve više opisuje kao kretanje u krug bez jasne vizije. Unatoč tvrdnjama da je Iran vojno oslabljen, da mu je infrastruktura uništena te da više nije u stanju pružati značajniji otpor, razvoj događaja pokazuje daleko složeniju sliku. Umjesto očekivanog slabljenja režima ubijanjem njegovih lidera, režim je konsolidiran, a utjecaj sigurnosnih i ideoloških centara moći dodatno je ojačao.