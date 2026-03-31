Trump prije podne: Blizu smo dogovoru! Trump poslije podne: Uništit ću ih!

Po svemu sudeći, svijet ide prema apokaliptičnom scenariju jer američki predsjednik Donald Trump ni sam ne zna što želi; iz sata u sat mijenja svoje stavove i mišljenje. U jednom trenutku prijeti: "Uništit ću sve elektrane, naftne bušotine i otok Kharg u Iranu ako se ne postigne dogovor. Vodimo ozbiljne razgovore s novim, 'racionalnijim' režimom o okončanju naših vojnih operacija u Iranu."



Nekoliko sati ranije ton je bio potpuno drugačiji: "Mislim da ćemo postići dogovor s njima, siguran sam u to, ali moguće je da nećemo", rekao je novinarima u nedjelju navečer u zrakoplovu Air Force One na putu za Washington. Takve kontradikcije jasno ukazuju na nepostojanje stabilne strategije, što dodatno destabilizira međunarodne odnose. Donald Trump tvrdi da su SAD već postigle promjenu režima u Teheranu, ali istodobno nove lidere naziva "racionalnima". Ta kontradikcija povećava nesigurnost, dok Washington sve ozbiljnije razmatra ograničene kopnene operacije u Iranu. Ono što je sve evidentnije jest da Trump neće dobiti ono što je inicijalno tražio od Irana, potpunu kapitulaciju i politički slom režima. Fokus se postupno pomiče s rušenja vlasti na stratešku kontrolu ključnih točaka, prije svega Hormuški tjesnac, jednog od najvažnijih energetskih koridora na svijetu. Nakon mjesec dana sukoba postaje jasno da ni najmoćnije oružje ne jamči brzu pobjedu, dok iranska strana pokazuje spremnost na dugotrajan sukob iscrpljivanja, u kojem nema prostora za povlačenje.