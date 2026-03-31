Europske zemlje: 'Pozivamo Izrael da se suzdrži od kopnene invazije Libanona'

Deset europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, pozvalo je utorak Izrael da se suzdrži od kopnene invazije na Libanon i apelirali na deeskalaciju sukoba za koji odgovornim smatraju libanonski militantni pokret Hezbolah. Zajedničko priopćenje, obljavljeno na stranicama francuskog ministarstva vanjskih poslova, usuglasili su šefovi diplomacija Belgije, Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Nizozemske, Portugala, Ujedinjenog Kraljevstva te visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Iskazali su punu podršku libanonskoj vladi i narodu koji „još jednom pate od dramatičnih posljedica rata koji nije njihov” te naglasili da je za situaciju odgovoran Hezbolah koji je napao Izrael odgovarajući na izraelsko-američki napad na Iran. Ministri su pozvali na izravne političke pregovore između Libanona i Izraela, a Izrael da se suzdrži od dodatnog „širenja sukoba, uključujući kopnenu operaciju na libanonskom teritoriju”.

Izraelsko ministarstvo obrane najavilo je da će okupirati dio južnog Libanona, od granice do rijeke Litani, udaljene tridesetak kilometara sjeverno. „Ponovno snažno naglašavamo da se mora poštivati teritorijalni integritet Libanona”, stoji u priopćenju. Ministri su pozdravili „povijesne i hrabre” odluke libanonske vlade, navodeći napore prema uspostavi suvereniteta na cijelom libanonskom teritoriju te uspostavljanje državnog monopola na naoružanje. U tom su kontekstu iskazali su podršku libanonskom sigurnosnim snagama, trenutačno u suparništvu sa snažno naoružanim Hezbolahom koji se odbija razoružati.

Europski diplomati najavili su nastavak pomoći libanonskoj vladi u pružanju humanitarne pomoći za više od milijun izbjeglih te su pozvali na zaštitu civilnog stanovništva, mirotvornih snaga i civilne infrastrukture poput zračnih luka i mostova diljem zemlje. „Pozivamo cijelu međunarodnu zajednicu da sudjeluje u ovim ključnim humanitarnim naporima kako bi se osigurali dostojanstveni životni uvjeti za mnoge žrtve ovog sukoba”, poručili su ministri. UNICEF, agencija Ujedinjenih naroda za zaštitu djece, ranije ovaj tjedan objavila je da se u tri tjedna od početka intenzivnijih izraelskih napada na Libanon dogodio jedan od najbržih i najvećih raseljavanja stanovništva u povijesti zemlje.