Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA MEĐU POTPISNICIMA

Europske zemlje: 'Pozivamo Izrael da se suzdrži od kopnene invazije Libanona'

Libanon
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
31.03.2026.
u 20:40

Iskazali su punu podršku libanonskoj vladi i narodu koji „još jednom pate od dramatičnih posljedica rata koji nije njihov" te naglasili da je za situaciju odgovoran Hezbolah koji je napao Izrael odgovarajući na izraelsko-američki napad na Iran

Deset europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, pozvalo je utorak Izrael da se suzdrži od kopnene invazije na Libanon i apelirali na deeskalaciju sukoba za koji odgovornim smatraju libanonski militantni pokret Hezbolah.  Zajedničko priopćenje, obljavljeno na stranicama francuskog ministarstva vanjskih poslova, usuglasili su šefovi diplomacija Belgije, Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Nizozemske, Portugala, Ujedinjenog Kraljevstva te visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Iskazali su punu podršku libanonskoj vladi i narodu koji „još jednom pate od dramatičnih posljedica rata koji nije njihov” te naglasili da je za situaciju odgovoran Hezbolah koji je napao Izrael odgovarajući na izraelsko-američki napad na Iran. Ministri su pozvali na izravne političke pregovore između Libanona i Izraela, a Izrael da se suzdrži od dodatnog „širenja sukoba, uključujući kopnenu operaciju na libanonskom teritoriju”. 

Izraelsko ministarstvo obrane najavilo je da će okupirati dio južnog Libanona, od granice do rijeke Litani, udaljene tridesetak kilometara sjeverno. „Ponovno snažno naglašavamo da se mora poštivati teritorijalni integritet Libanona”, stoji u priopćenju. Ministri su pozdravili „povijesne i hrabre” odluke libanonske vlade, navodeći napore prema uspostavi suvereniteta na cijelom libanonskom teritoriju te uspostavljanje državnog monopola na naoružanje. U tom su kontekstu iskazali su podršku libanonskom sigurnosnim snagama, trenutačno u suparništvu sa snažno naoružanim Hezbolahom koji se odbija razoružati. 

Europski diplomati najavili su nastavak pomoći libanonskoj vladi u pružanju humanitarne pomoći za više od milijun izbjeglih te su pozvali na zaštitu civilnog stanovništva, mirotvornih snaga i civilne infrastrukture poput zračnih luka i mostova diljem zemlje. „Pozivamo cijelu međunarodnu zajednicu da sudjeluje u ovim ključnim humanitarnim naporima kako bi se osigurali dostojanstveni životni uvjeti za mnoge žrtve ovog sukoba”, poručili su ministri.  UNICEF, agencija Ujedinjenih naroda za zaštitu djece, ranije ovaj tjedan objavila je da se u tri tjedna od početka intenzivnijih izraelskih napada na Libanon dogodio jedan od najbržih i najvećih raseljavanja stanovništva u povijesti zemlje. 

Ključne riječi
Hezbollah Libanon Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!