POLICIJA KRENULA NA PROSVJEDNIKE

Velike napetosti u Beogradu: Policija upala u Rektorat, građani izašli na ulice, ima ozlijeđenih

Screenshot/Društvene mreže/Nova.rs
Autor
Lorena Posavec
31.03.2026.
u 19:46

Nekoliko mladića ozlijeđeno je u sukobu s policijom

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) jutros su ušli u prostorije Rektorata Sveučilišta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužiteljstva, u sklopu opsežne istrage vezane uz smrt 25-godišnje studentice, kao i moguće nepravilnosti u radu Rektorata. Pripadnici UKP-a od jutra se nalaze u zgradi Rektorata, dok se ispred institucije okupio velik broj građana koji žele izraziti nezadovoljstvo zbog, kako navode, pritisaka na Sveučilište, ali i pružiti podršku profesorima i studentima beogradskih fakulteta. Studenti su putem društvenih mreža pozvali na prosvjed ispred Rektorata danas u 19 sati. 

Na Studentskom trgu u središtu Beograda prekinut je promet zbog okupljanja nekoliko stotina građana ispred zgrade Rektorata. Policija je zatvorila prilaze vozilima prema Studentskom trgu, dok se među okupljenima, studentima, profesorima i građanima, mogu vidjeti razne zastave. Ispred glavnog ulaza u Rektorat raspoređena je skupina uniformiranih policajaca, a u blizini je parkirano i policijsko vozilo, takozvana "marica". U jednom trenutku došlo je do naguravanja između policije i građana, nekoliko policajaca potiskivalo je okupljene. Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti oglasili su se na društvenim mrežama porukom: "Policija je krenula na narod".

U međuvremenu su na mjesto događaja stigli pripadnici Žandarmerije u opremi za razbijanje prosvjeda. Postavljen je dvostruki policijski kordon ispred glavnog ulaza u Rektorat. S druge strane kordona su građani koji zvižde i glasno prosvjeduju, a okupljeni su ispunili i obližnju Vasinu ulicu. Dodatne snage Žandarmerije pristigle su iz smjera Kalemegdana, dok su na terenu i pripadnici Policijske brigade. Kako javljaju reporteri Nova.rs, policija je pendrecima krenula na građane, pri čemu je jedna žena udarena, a potom i privedena s rukama vezanim na leđima. Nekoliko mladića ozlijeđeno je u sukobu s policijom. Na Trgu Republike postavljen je policijski kordon u punoj opremi, s plinskim maskama dok građani stoje nasuprot njima i pjevaju himnu Srbije.

PR
Prki
19:54 31.03.2026.

Stiglo je vrijeme da se ponovi povijest u srbiji.likvidacija kralja Srbije .u Srbiji uvijek neki diktator

PR
prvenstveno
20:08 31.03.2026.

Prokleta avlija

Avatar ajatolah1
ajatolah1
19:52 31.03.2026.

Procitao samo naslov kao i uvijek kad su ovakve vijesti🥱

