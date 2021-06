Policija zbog silnih nesreća pojačala prometne kontrole: U jednoj noći utvrdili 130 prekršaja

Dvoje mrtvih i jedna teško ozlijeđena osoba rezime su prometnih nesreća koje su se tijekom subote dogodile na širem području Zagreba. Kako je izvijestila zagrebačka policija, 26. lipnja u 18.15 na području Sesveta 40-godišnjakinja je upravljala BMW-om zagrebačkih oznaka. Kretala se kolnikom Industrijske ulice u smjeru istoka, a kada je došla do raskrižja s kolnikom Jelkovečke ulice počela je skretati ulijevo. No prethodno nije provjerila može li to učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, te nije vodila računa o smjeru kretanja svog vozila i položaju vozila koji ju pretječu. U tom trenutku 25-godišnji motociklist je naglo zakočio, naletio BMW i pao. Motociklist nije imao dozvolu za upravljanje motociklom, a kolonu vozila je pretjecao na mjestu gdje je to zabranjeno punom uzdužnom linijom. Na mjestu je poginuo.

Svega sat kasnije, u 19.10 na području Martinske Vesi, 52-godišnjak koji je u krvi imao 1.11 promila alkohola upravljao je Renaultom zagrebačkih oznaka kolnikom Zagrebačke ulice u smjeru istoka. Kada je došao do kućnog broja 146, skrenuo je udesno prema sjevernom rubu kolnika. Sletio je s kolnika na autobusno stajalište, a potom na pješački nogostup koji se nalazi sa sjeverne strane kolnika. Vozilom je naletio na 26-godišnjeg državljanina Indije koji se kretao pješice po navedenom nogostupu u smjeru istoka. Indijac je na mjestu poginuo, a vozač je uhićen te odveden na otriježnjene prije no što počne kriminalističko istraživanje.

Malo kasnije, u 19.20 51-godišnjakinja je upravljala Škodom zagrebačkih oznaka sjevernom kolničkom trakom Ilice. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Željka Maričića, gdje se u istočnom dijelu navedenog raskrižja nalazi vidno obilježeni pješački prijelaz, nije se obilježenom pješačkom prijelazu približavala brzinom tako koja ne ugrožava pješake. Zbog toga nije uspjela zaustaviti vozilo, već je zbog takve vožnje naletjela na 24-godišnju pješakinju, koja je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu. Pješakinja je prevezena u KB Sveti duh gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđena.

Zbog učestalih nesreća sa smrtnom posljedicom zagrebačka policija je u noći na nedjelju provodila pojačanu kontrolu prometa tijekom koje su alkotestirali 305 vozača te utvrdili 130 prekršaja. Od ukupnog broja utvrđenih prekršaja 35 vozača zatečeno je kako vozi pod utjecajem alkohola ili droge, trojica su uhvaćena kako voze bez položenog vozačkog ispita, trojica su vozila s prometnom dozvolom koja im je istekla, jedan je vozio u suprotnom smjeru.... U kontroli prometa je zaustavljeno i 28 motociklista, od koji je njih 22 počinilo prekršaj, a u prekršaju je uhvaćen i jedan biciklist.