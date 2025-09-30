Policija zaustavila stranca s dvije vozačke dozvole - jedna nevažeća, jedna krivotvorena

Jučer u 13:30 sati u Vukovaru, policijski službenici zaustavili su osobni automobil mađarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnji državljanin Nigerije s privremenim boravkom u Hrvatskoj.
Tijekom kontrole, vozač je predočio dvije vozačke dozvole – jedna nije bila priznata kao važeći službeni dokument, dok je druga utvrđena kao krivotvorina. Dokumenti su mu oduzeti, a vozač isključen iz prometa.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, zbog čega je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Video sadržaj
10
POVRATAK U PROŠLOST
FOTO Evo kako je liječnica Petra iz 'Braka na prvu' izgledala sa 17 godina: 'Što vi kažete?'
predodređeni za uspjeh