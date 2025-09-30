Naši Portali
U VUKOVARU

Policija zaustavila stranca s dvije vozačke dozvole - jedna nevažeća, jedna krivotvorena

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
30.09.2025.
u 22:35

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave

Jučer u 13:30 sati u Vukovaru, policijski službenici zaustavili su osobni automobil mađarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnji državljanin Nigerije s privremenim boravkom u Hrvatskoj.

Tijekom kontrole, vozač je predočio dvije vozačke dozvole – jedna nije bila priznata kao važeći službeni dokument, dok je druga utvrđena kao krivotvorina. Dokumenti su mu oduzeti, a vozač isključen iz prometa.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, zbog čega je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

