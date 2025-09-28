Napustio je lagodan život u Zagrebu i otišao u Vukovar. Ovako je odbrusio Šljivančaninu koji je Hrvate zvao na predaju

"Sestro, ja odlazim u Vukovar!" "Vukovar, zašto u Vukovar?" S jedne strane ostala sam zatečena, a s druge nimalo iznenađena! Ipak sam ga sebično pokušala odgovoriti. A on, onako hrabar, lijep i stasit kakav je bio, reče: "Sestro, Hrvatska se ne brani na Trgu bana Jelačića, već na njezinim granicama", prisjetila se razgovora s bratom Rajka Mikulić, kad je u Vukovaru na Dan državnosti 2016. otkrivena obnovljena spomen-ploča Velimiru Đereku Sokolu.



Pokušavala ga je odgovoriti, kazala mu je da u Vukovaru nemaju nikoga od rodbine i da će poginuti. "Sestro, kako nema? Sve su to moja braća! Neka poginem, što ima veze, netko mora, ali za Hrvatsku", odgovorio joj je. Takav je bio junak koji je u rujnu 1991. ostavio lagodan život u Zagrebu i kao dragovoljac otišao na najteže ratište, sa skupinom dragovoljaca iz nekoliko hrvatskih gradova, odjeven u novu američku maskirnu odoru.