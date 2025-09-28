Naši Portali
VJEČNO NASMIJANI MLADIĆ

Napustio je lagodan život u Zagrebu i otišao u Vukovar. Ovako je odbrusio Šljivančaninu koji je Hrvate zvao na predaju

Autor
Ivica Beti
28.09.2025.
u 18:32

Ovo je film o njegovoj odluci da krajem rujna '91. napusti udobnost života u Zagrebu i dobar posao u Esplanadi i ode u Vukovar. Nikad se nije tukao ni svađao, ali u najtežim ratnim okolnostima, na Sajmištu, bio je među najhrabrijima – opisuje ga scenarist i producent Dominik Galić

"Sestro, ja odlazim u Vukovar!" "Vukovar, zašto u Vukovar?" S jedne strane ostala sam zatečena, a s druge nimalo iznenađena! Ipak sam ga sebično pokušala odgovoriti. A on, onako hrabar, lijep i stasit kakav je bio, reče: "Sestro, Hrvatska se ne brani na Trgu bana Jelačića, već na njezinim granicama", prisjetila se razgovora s bratom Rajka Mikulić, kad je u Vukovaru na Dan državnosti 2016. otkrivena obnovljena spomen-ploča Velimiru Đereku Sokolu.

Pokušavala ga je odgovoriti, kazala mu je da u Vukovaru nemaju nikoga od rodbine i da će poginuti. "Sestro, kako nema? Sve su to moja braća! Neka poginem, što ima veze, netko mora, ali za Hrvatsku", odgovorio joj je. Takav je bio junak koji je u rujnu 1991. ostavio lagodan život u Zagrebu i kao dragovoljac otišao na najteže ratište, sa skupinom dragovoljaca iz nekoliko hrvatskih gradova, odjeven u novu američku maskirnu odoru.

Ključne riječi
Dominik Galić Domovinski rat dokumentarac Velimir Đerek - Sokol

Komentara 19

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
18:41 28.09.2025.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. Hvala ti za slobodu i državu Hrvatsku

VA
VanjaPlank
19:16 28.09.2025.

Pretpostavljam da ovo Havc nije financiral jer oni financiraju samo jugo-komunističke filmove.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
18:42 28.09.2025.

Najbolji prvi odlaze.

