Policajci u čudu gledali što automobil radi ispred njih, na kraju su morali odustati od kazne

Policija u Kaliforniji zaustavila je vozilo nakon što je izvelo nedozvoljeni polukružni okret – i tek tada otkrila da u njemu nema vozača. Radilo se o autonomnom automobilu kompanije Waymo, koji je prekršaj počinio točno ispred policajaca, priopćila je policijska uprava San Bruna,prenosi SkyNews. "Budući da u vozilu nije bilo čovjeka, nismo mogli izdati kaznu," naveli su iz policije, dodavši kako "ne možete kazniti robota." U šali su dodali kako je incident imao elemente "filmskog zapleta", s obzirom na to da je situacija bila: "nema vozača, nema ruku, nema pojma."

Vozilo se odmah zaustavilo kada su policajci uključili rotacijska svjetla i sirenu, a zatim su pomoću komunikacijske opreme unutar automobila uspostavili vezu s djelatnicima Wayma. Policija je izrazila nadu da će se vozilo "reprogramirati" kako u budućnosti ne bi ponavljalo slične prometne prekršaje.

U tijeku je izrada zakonodavnog okvira koji bi omogućio da se kazne za prometne prekršaje izravno dodjeljuju kompanijama koje upravljaju autonomnim vozilima. Iz Wayma su za američku televizijsku mrežu NBC, partnera Sky Newsa, poručili da su "upoznati sa situacijom" te da su predani poboljšanju sigurnosti putem "kontinuiranog učenja i iskustava." Kompanija Waymo autonomna vozila testira i koristi na cestama San Bruna od lipnja ove godine.

Inače, ovo nije prvi incident – ranije ove godine jedno njihovo vozilo zaglavljeno je u vožnji u krug, a prošle godine su morali ažurirati cijelu flotu vozila jer su se stanovnici žalili na stalno trubljenje njihovih autonomnih automobila.