NEOBIČNA NOĆNA MISIJA

FOTO Vlasnik ju je dobio u zamjenu za auto, a HGSS spašavao iz bunara: 'Da što više pase, a što manje 'roni''

Foto: HGSS Makarska
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
30.09.2025.
u 18:58

U ponoć, točno u 00:00, misija je uspješno završena, a trajala je dva sata

Sinoć je Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Makarska zajedno s DVD-om Zadvarje odradila nesvakidašnji zadatak. Naime morali su iz bunara u Grabovcu spašavati kravu, napisali su na svojem Facebook profilu. Kako navode, poziv je stigao u 22:10, a vatrogasci su najprije ispumpali vodu i pripremili teren. Potom su se spasioci HGSS-a spustili u bunar i osigurali da krava sigurno izađe na površinu. U ponoć, točno u 00:00, misija je uspješno završena.

Foto: HGSS Makarska

"Iz bunara smo izvukli našu četveronožnu "planinarku". Zanimljiv detalj: krava nosi ime Alfa – po automobilu Alfa Romeo. Vlasnik ju je, naime, dobio u zamjenu za auto!", kažu u objavi. Poručili su i da im je drago što su Alfi mogli pomoći te joj žele brz oporavak od šoka te da "što više pase, a što manje 'roni'".

Ključne riječi
Makarska HGSS

