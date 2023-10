Policija pronašla vozača koji je usmrtio dvije sestre, pobjegao u kuću i nije htio otvoriti

Policija je pronašla 47-godišnjeg mještanina iz Prugova koji je kombijem Mercedes udario straga u vozilo Fiat Punto. S druge strane naišla je Dacia Duster kojom je upravljao 27-godišnji vozač. U Fiatu su bile dvije sestre kojima nije bilo spasa. Obje su podlegle ozljedama do dolaska hitne pomoći.

Sestre su iz Prugova, starijoj je bilo 55, a mlađoj 36 godina, piše Dalmatinski portal. Vozač kombija izašao je iz vozila nakon nesreće, a nakon što je vidio što je napravio, pobjegao je u svoju kuću i zaključao se. Nije htio otvoriti pa je policija morala probiti ulazna vrata kako bi ga uhitila.

Prema neslužbenim informacijama tog portala, vozaču kombija je izmjereno više od jednog i pol promila alkohola, no od nesreće do uhićenja prošlo je određeno vrijeme. On je prevezen u bolnicu, zadobio je frakturu nosa, a od stresa mu se pogoršalo opće stanje pa je hospitaliziran. Nalazi se pod nadzorom policije.

