Policija privela 72-godišnjaka zbog komentara o Plenkoviću: 'Treba ga dočekati pokvarenim jajima'

Zadarska policija navodno u petak je privela 72-godišnjaka zbog prijetnje ili uvreda premijera Andreju Plenkovića putem Facebooka, a prilikom posjete premijera povodom akcije Maslenice. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin nam je reka kako će uskoro iz policije obavijestiti javnost o svemu.

U petak, dok je u posjetu Zadarskoj županiji bio premijer Andrej Plenković s ministrima, policija je uhitila 71-godišnjeg Zadranina i to zbog komentara na Facebooku, izvjestio je lokalni portal 057.info.

"Triba ga dočekati pokvarenim jajima njega i njegove poltrone, nitko toliko nije ponizi i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik", sadržaj je njegovog komentara objavljenog ispod članka jednog zadarskog portala pod nazivom "Premijer Plenković posjetit će Maslenicu i odati počast poginulim braniteljima".

Na vrata mu je ubrzo pokucala policija.

- Ovo je rezultat mog komentara premijera koji katastrofalno vodi hrvatsku Vladu. Jedan pokazatelj je masovno iseljavanje hrvatske mladosti u tuđinu. Zbog njegove sigurnosti mene je policija uhitila i zadržala dok premijer nije otišao s ovog područja jer ja sam mu opasnost. U policiji su mi najprije rekli da sam prijetio premijeru, a s obzirom na to da sam im izbio taj argument, okrenuli su na vrijeđanje. Bilo je još uhićenih, sa mnom je bio čovjek sudionik akcije "Maslenica". Dok je premijer postavljao vijenac, on je bio u zatvoru isto za komentar, objavio je 71-godišnjak uz fotografiju optužnog prijedloga koja je ubrzo postala viralna - navodi 057.

U optužnom prijedlogu navodi se kako je 71-godišnjak "ovakvim ponašanjem narušio javni red i mir omalovažavanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je dana 21. siječnja osobno došao u Maslenicu u svojstvu službene osobe radi obavljanja dužnosti u svezi obilježavanja 29. godišnjice VRO Maslenica, a što je okrivljeniku bilo poznato iz naprijed navedenog članka". Uhićen je u petak u 14 sati, tri sata prije nego što je Plenković s Paga stigao na sastanak u Dom županije.

- Za vrijeme Jugoslavije kad bi Tito dolazio u Zadar milicija je zatvarala unutarnje neprijatelje, odnosno Hrvate koji nisu idealizirali "ljubičicu bijelu" bili su "opasni" za druga Tita, baš kao danas ja i mnogi drugi koji vide upravo ono što vidim i ja. Mogu me zatvoriti, ali ušutkati me neće. Ušutkati me mogu jedino fizičkom likvidacijom. Na znanje HDZ-u i njegovom vođi, NE BOJIM VAS SE. I pitanje - imamo li u Hrvatskoj ponovo kult ličnosti? Imamo li ponovo druga Tita?, poručio je 71-godišnji Zadranin čije je uhićenje šokiralo građane, navodi 057.