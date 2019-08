Policija pretražila Kuščevićevu kuću, meta i stanovi POS-a

To su fabricirane afere koje se povlače već 10 godina i rezultiraju samo lažnim novinskim napisima”, kazao je Lovro Kuščević, bivši ministar uprave, u srpnju, malo prije no što će dati ostavku. U to vrijeme, mediji su se bavili nelogičnostima povezanim s brojnim Kuščevićevim nekretninama, a sada su se za te nelogičnosti zainteresirali i istražitelji. Naime, policija je upala u kuću bivšeg HDZ-ova ministra na Braču te ju je pretražila. Osim njegove kuće, pretražene su kuće još nekoliko osoba, no o kome se točno radi, iz službenih izvora je bilo nemoguće doznati.

POS-ov stan za turiste

Neslužbeno se spominjalo da istražitelje zanima POS-ovo naselje u Nerežišćima u kojem stanove imaju i Kuščevićev šogor Ivica Žuvić te Svemir Obilinović, sadašnji HDZ-ov načelnik općine Nerežišća. Jesu li i njih dvojica bila na popisu onih za koje su istražitelji bili zainteresirani, ne zna se jer su u MUP-u i USKOK-u ostali zakopčani do grla, ne želeći ništa komentirati. Neslužbeno se može čuti da je policija pretražila Kuščevićevu kuću te kuće još nekih osoba u sklopu izvida koji se protiv Kuščevića te još nekoliko osoba provode po nalogu USKOK-a.

Pretrage su obavljene temeljem naloga nadležnog Županijskog suda, a jesu li istražitelji u tim pretragama nešto našli zasad se također ne zna. Što o pretragama svoje kuće misli Kuščević nije bilo moguće doznati jer mu je mobitel bio isključen. Nakon što je u srpnju dao ostavku na mjesto ministra uprave, Kuščević je aktivirao svoj saborski mandat, a to znači da će prije eventualnog pokretanja istrage protiv njega, ako do toga dođe, USKOK morati zatražiti od Sabora da mu ukine imunitet saborskog zastupnika.

Što se tiče POS-ovih stanova u Nerežišćima, koji se neslužbeno spominju kao meta istražiteljskih izvida, riječ je o projektu koji je pokrenut u vrijeme dok je Kuščević bio načelnik te bračke općine. U to vrijeme, Kuščević se jako ponosio tim projektom jer je to bio, kako je izjavljivao za medije, prvi otočki POS. Objašnjavao je da je svrha tog projekta trebala biti poboljšanje demografske slike Brača, jer su se stanovi mogli kupiti po cijenama nižim od tržišnih. Na natječaj za kupnju stanova javilo se 40-ak bračkih obitelji, a problem je, prema medijskim napisima, nastao nakon što je Kuščevićeva administracija odabrala njih 12. Među onima koji su stekli pravo na kupnju tih stanova bio je i Kuščevićev šogor Ivica Žuvić, ali i Svemir Obilinović, sadašnji načelnik općine Nerežišća. Kada se počelo pisati o Kuščevićevim nekretninama i svim nelogičnostima vezanim uz njih, doznalo se i da je Obilinović POS-ov stan kupio iako ima drugu nekretninu u kojoj živi, ali i da ga iznajmljuje turistima. Uostalom, to je novinarima koji su ga to pitali i sam priznao. Doznalo se i da je Kuščević svom šogoru sudužnik za kredit kojim je kupio POS-ov stan.

Sve to, po neslužbenim informacijama, sada je predmet policijskih izvida, a kada istražitelji analiziraju ono što su našli tijekom pretraga, odlučit će se i hoće li protiv Kuščevića i ostalih biti podnesena kaznena prijava i eventualno pokrenuta istraga ili od cijele te priče neće biti ništa.

Preprodaja na Vidovoj gori

Inače, policija je po nalogu USKOK-a još 2009. provodila izvide protiv Kuščevića zbog sumnje da je kao načelnik općine Nerežišća počinio neke nezakonitosti, no koliko se zna, ti izvidi nisu završili prijavom. Također, po nalogu splitskog ODO-a, iste godine provođeni su izvidi i zbog nabave uredskog namještaja u općini Nerežišća, no ni ta priča, koliko se zna, nije okončana prijavom protiv Kuščevića. S obzirom na to da mu je policija sada pretražila kuću, to vjerojatno znači da će se istražitelji pomnije pozabaviti svim Kuščevićevim nekretninama i prenamjenama zemljišta, odnosno aferama o kojima su mediji proteklih mjeseci izvještavali. USKOK već provodi izvide oko posla s nekretninom u Supetru.

Riječ je o poslovnom prostoru koji je Kuščević kupio 2010. po pola milijuna nižoj cijeni od tržišne te ga preprodao po znatno višoj cijeni, zaradivši pri tome oko 1,2 milijuna kuna. Istražitelje bi mogla zanimati i preprodaja poljoprivrednog zemljišta na Vidovoj gori, koja su offshore tvrtke 2009. kupovale za nekoliko eura po kvadratu, a danas vrijede i desetak puta više.