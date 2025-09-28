Ni sekunde nije oklijevao: Policajac Denis spasio je život pješaku, evo što se dogodilo

Nesreća se dogodila u ponedjeljak, 22. rujna, oko 11 sati, kada se Žnidarić, koji se sa suprugom vozio automobilom, slučajno zatekao na mjestu događaja. Odmah je zaustavio vozilo, uključio sva četiri pokazivača smjera i s priborom prve pomoći potrčao prema unesrećenom, dok je njegova supruga obavijestila hitnu pomoć.

Na mjestu nesreće ugledao je starijeg pješaka kojemu je teretno vozilo zahvatilo nogu, što je izazvalo obilno krvarenje. Prisjetio se predavanja o važnosti podvezivanja ekstremiteta u slučaju jakog krvarenja i reagirao bez oklijevanja. Skinuo je remen sa svojih hlača, podvezao natkoljenicu unesrećenog i dodatnim pritiskom na krvnu žilu u preponi uspio zaustaviti krvarenje do dolaska medicinskog tima. Ozljeđeni pješak helikopterom je prevezen u Zagreb na daljnje liječenje, a liječnici su potvrdili da mu je upravo ovakva pravovremena reakcija spasila život.

Žnidarić je u Policijsku upravu međimursku došao početkom ove godine iz Zagreba, gdje je od 2010. radio u IV. policijskoj postaji Maksimir kao vođa ophodnje i kriminalistički službenik. Danas, sa 39 godina, ističe da mu je najveći poklon za rođendan upravo činjenica da je pomogao spasiti ljudski život. Iako u trenutku nesreće nije bio u službi, nije dvojio ni sekunde. Na skromno inzistiranje da nije učinio ništa posebno, poručuje: – Učinio sam ono što bi svatko trebao u tom trenutku.