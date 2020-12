Polić: Još se ne zna može li netko biti zarazan i nakon cjepljenja

U Velikoj Britaniji pojavio se novi soj koronavirusa zbog kojeg, kako tvrdi dr. Bojan Polić sa Zavoda za imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, postoji određena zabrinutost, ali ne treba paničariti i strahu još uvijek nije mjesto.

"Riječ je o soju virusa koji je još u devetom mjesecu otkriven u Kentu u Engleskoj, a kasnije u Londonu, a u zadnje vrijeme se dosta brzo proširio u Engleskoj. Isto tako postoje indicije da je prešao i u druge zemlje Europske unije, mada zapravo u manjoj mjeri se sekvenciraju ti uzorci i Engleskoj i Europskoj uniji isto tako, prema tome još uvijek nije poznato koliko je tog virusa se proširilo po Europi", rekao je Polić za RTL Direkt.

Dodaje kako nije utvrđeno da virus zbog bržeg širenja može izazvati teže simptome. "Radi se o tome da taj virus ima puno mutacija, od njih tri poznate su od ranije koje mogu imati biološke učinke. No kada govorimo o povećanju jakosti vezanja, koja javlja kod tih mutacija, ne znači i samu patogenezu i još uvijek ne znamo koliko druge mutacije su promijenile patogenezu virusa", tvrdi.

"U svim sadašnjom cjepiva je ubačen taj cjelovit protein i na njemu postoji više determinantni koje imunološki sustav prepoznaje tako da nije za očekivati da će mutacije promijeniti osjetljivost virusa na antitijela i druge elemente koji se javljaju nakon cijepljenja, ne očekujem da će doći do poremećaja", tvrdi i dodaje kako je teško procijeniti koliko će nakon primanja cjepiva građani imati imunitet.

"Kod ovog virusa još se ne zna koliko dugo imunost ostavlja, za sada je ona šest mjeseci. No, pretpostavlja se da bi ona mogla biti dugotrajnija od same imunosti koje ostavlja infekcija", navodi i dodaje kako se ne zna niti mogu li oni koji su preboljeli koronavirus i oni koji su primili cjepivo biti zarazni. "Cijepljenje nas štiti od komplikacija i težih simptoma bolesti, a postoji li u sluznici zaraznost to je pitanje to još uvijek nije jasno, ali ako se procjepi dovoljni broj ljudi onda ćemo biti zaštićeni", zaključuje.