Pokrenut postupak izvanrednog otkaza Hrvoju Zovku

Radničko vijeće HRT-a primilo je danas, kako neslužbeno doznajemo, prijedlog za izvanredni otkaz Hrvoju Zovku, i o tom se prijedlogu mora očitovati do ponedjeljka, iako konačni stav radničkog vijeća nije obvezujući za upravu HRT-a.

Posljedica je to prošlotjednog verbalnog sukoba između izvršnog urednika HTV4 Hrvoja Zovka i rukovoditeljice Informativno-medijskog servisa HTV-a Katarine Periše Čakarun. Zovko je, kako se može čuti od kolega s Prisavlja, rukovoditeljici IMS-a podnio pismenu ostavku na svoju funkciju, koju je ona u prvom razgovoru s njim mirno prihvatila, da bi ga potom, nekoliko sati kasnije, ponovno pozvala na razgovor. Tada je od njega zatražila pojašnjenja za njegove navode u ostavci jer je, kako se doznaje, Zovko u ostavci ustvrdio da je bio izložen cenzuri, i u odabiru tema i gostiju za emisije, te nemogućnosti da svoj urednički posao obavlja profesionalno i odgovorno.

Rukovoditeljica IMS-a s tim se njegovim tvrdnjama nije složila, već mu je, kako se doznaje, iznijela neke prigovore na njegov urednički rad implicirajući, između ostalog, da previše vremena posvećuje obavljanju funkcije predsjednika Hrvatskog novinarskog društva. Dio tih prigovora navodno je do nje stigao od nekolicine kolega.

I tijekom tog drugog razgovora došlo je, prenose nam neki kolege, do povišenih tonova, niza psovki i lupanja vratima. No, potom se Zovko morao pismeno očitovati na prijavu protiv njega u kojoj je bilo navedeno da je u tom razgovoru s Katarinom Perišom Čakarun došlo i do fizičkog nasrtaja.

- I Zovko se na tu prijavu očitovao. Očitovao se na sve navode u prijavi, kao i na taj navodni fizički nasrtaj jer nijedan od četiri svjedoka tog verbalnog sukoba u svojim očitovanjima, koje su također morali napisati, nije potvrdio da je do tog nasrtaja zaista i došlo. Odnosno, nitko od njih nije posvjedočio da je bilo ikakvog fizičkog nasrtaja. To je negirala i sama Katarina Periša Čakarun. Znači, nikakvog nasrtaja nije ni bilo. Unatoč tome, ta se činjenica stalno ponavlja i izvlači, netko je iz naše kuće stalno plasira nekim medijima iako se taj famozni nasrtaj više ne navodi ni u prijedlogu za otkaz koji je poslan radničkom vijeću. Tamo se kao obrazloženje za izvanredni otkaz navodi svađa, verbalni sukob sa šeficom.

Uglavnom, Hrvoju Zovku pakiraju. Da, pakiraju mu. U to su uvjereni svi. Pa je li normalno i logično da vas za nešto prijavljuju, konkretno za fizičko nasrtanje na nekoga, vi se na to očitujete i to negirate, to negiraju i svi ostali, a onda to nestane iz prijedloga za otkaz i sve se svede samo na svađu?! Znači, netko tu nešto mulja, nadopisuje, izbacuje, briše... Zovko nije zaslužio nikakav otkaz. Čak ni opomenu. Može mu se dati upozorenje zbog kršenja pravila o komunikaciji unutar kuće - sažete su gotovo istovjetne riječi koje nam je izreklo nekoliko kolega s HRT-a.

S HRT-a nismo mogli dobiti službenu potvrdu o tome da je radničko vijeće zaprimilo prijedlog o izvanrednom otkazu Zovku. Također, nitko od sudionika ove priče nije želio o svemu ovome reći niti riječ, jer im je to inače i zabranjeno internim pravilima.

>> Pogledajte gdje su završile neke od omiljenih TV voditeljica i urednica