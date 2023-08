VELIKA GOSPA

Crkva iz Marijine snage crpi svoju vjeru: Ponizna službenica prihvatila je Božji izazov

"To je dan kad se ide Gospi hodočastiti, dan kad se čovjek može izmoliti, ispuniti svoje zavjete, preporučiti, napjevati do mile volje. To je jednostavno raspjevani blagdan", zapisao je fra Zvjezdan Linić