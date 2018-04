Poginuo na BMW-u kojim je proputovao pola svijeta

Pogibija osječkog odvjetnika Radana Kovača (56) nakon pada s motocikla u subotu na cesti između Aljmaša i Erduta veliki je gubitak za pravosudne krugove u Osijeku, ali i puno šire.

Poručuju to složno njegovi kolege, redom od odvjetnika do sudaca. Široj javnosti poznat je kao branitelj Dine Kontića, a kasnije i Mirka Sivića u slučaju Selotejp, optuženima za ratne zločine u Osijeku 1991. Zastupao je i Branimira Glavaša, koji je Ivicu Vrkića, gradonačelnika Osijeka, tužio za klevetu. Sa šefom HDSSB-a često ga se viđalo i na kavama u gradu, a branio je i bivšeg osječkog župana Vladimira Šišljagića. Angažirao ga je i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić u sporu protiv novinara Velimira Bujanca, koji je za klevetu nepravomoćno kažnjen s 22.500 kuna.

Pravosudni inovatori

Odvjetnički ured u Jagerovoj ulici, u najstrožem središtu grada, otvorio je još prije Domovinskog rata. Vjenčao se tih godina s Vlastom Šimenić Kovač, danas sutkinjom Općinskog suda u Osijeku, a sudac je bio i njezin otac Dragan. Tada mladi supružnici Kovač upisali su se i u hrvatsku pravosudnu povijest.

– Izradili su računalni preglednik i tako su sudsku praksu stavili na internet. Nismo više morali satima kopati po ukoričenim spisima, koji često nisu ni bili dostupni, nego smo sve informacije mogli naći u hipu. Zbilo se to, ako se dobro sjećam, 1994. ili 1995. Bilo je to tada revolucionarno, prvi je to pokušaj digitalizacije sudske prakse u Hrvatskoj. Svima nam je olakšalo posao. Suci Vrhovnog suda bili su oduševljeni i pitali su se tko je taj odvjetnik iz Osijeka – prisjeća se odvjetnik Dražen Matijević.

Kovač je bio vrstan pravni stručnjak, a samim time i tražen pa je njegov odvjetnički ured imao pune ruke posla.

– Nije imao neprijatelje, samo prijatelje. Pravi gradski tip, bez ikakvih predrasuda o ičemu. Volio je fotografiju i glazbu, bio je i DJ, odlazio je na koncerte, živio punim plućima, a odvjetnički je nesumnjivo u prvoj ligi – potresen je njegov prijatelj i kolega Dubravko Marjanović, čelnik Odvjetničkog zbora Osijek.

Bio je pravi bajker

I bio je, dodaje, “pravi bajker”. Motocikle je vozio 20-ak godina, a proputovao je njima “pola svijeta” i nakupio tisuće kilometara pod nogama. Svojim motociklom marke BMW, na kojemu je i poginuo, stigao je do Norveške i Nordkappa prije tri godine, a dovezao se na dva kotača i do Irana.