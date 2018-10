'Podstanar nam je ispraznio kuću i rasprodao naše stvari'

Neugodno iskustvo s podstanarom doživjela je mještanka Čepina Danijela Jurić koja je dala kuću u najam dok je radila u sezoni.

Kuću je odlučila iznajmiti da ne bude prazna, no to su požalili nakon što su se vratili iz sezone. Naime, i suprug koji je u mirovini otišao je s njom na more, a kada su se vratili imali su što vidjeti.

– Prvo sam se raspitivala po Čepinu da netko uđe u kuću i čuva ju, a pri tome plaća samo režijske troškove. Kako nisam nikoga našla, u lipnju sam na društvenim mrežama oglasila da tražim podstanara i odmah se javio D. J. Rekao je kako će sam oličiti kuću i bili smo u kontaktu te se sve činilo normalnim i prema dogovoru sve dok moj suprug prošlog tjedna nije došao iz Vodica gdje je, s obzirom na to da je u mirovini, bio sa mnom. Šokirao se vidjevši da u kući nema regala, tri kreveta, fotelje, štednjaka, alata, ribičkog pribora i mnogih naših stvari uz koje smo sentimentalno vezani – ispričala je Danijela Jurić za Glas Slavonije.

Njezin suprug Andrija odmah je otišao u policijsku postaju u Čepinu, no ondje mu nisu mogli pomoći jer je riječ o utaji i preostaje im jedino privatna tužba.

– Činjenica je da ga nismo prijavili kao podstanara jer nije plaćao najam, no suprug je to sada kanio učiniti. No čim je vidio što sve u kući nedostaje, odmah mu je otkazao podstanarstvo – rekla je.

Sada joj je žao što su u kuću uopće pustili podstanara.

– Bojala sam se da naš dom ne ošteti netko od mještana koji se u alkoholiziranom stanju okupljaju na uglu pokraj naše kuće. Sada je ispalo da bismo imali neusporedivo manje štete jer nam je sada kuća opustošena – kaže.

Prozvani podstanar kaže pak kako je stvari iz kuće uzeo u suglasnosti s najmodavcima.

– Tjeraju vodu na svoj mlin – kratko je rekao.