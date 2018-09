Prije pet godina stan od 40 kvadrata stajao je 260 eura. A danas...

Oni koji traže stan u Zagrebu nagledat će se sve više oglasa u kojima se nude stanovi poput garsonijere na Črnomercu od 25 kvadrata za 300 eura plus režije, ili, ako žele biti u centru, “moderno dizajniranu” garsonijeru od 20 kvadrata za 400 eura.

Prije pet godina situacija je bila drukčija pa je stan od 40 kvadrata stajao u prosjeku 260 eura. Danas stan od 40 četvornih metara na Črnomercu stoji između 300 i 500 eura, u centru grada između 350 i 600 eura, u Novom Zagrebu između 300 i 450 eura te u Maksimiru između 300 i 500 eura.

Dubrava je kvart s najpovoljnijim cijenama stanova te se stan od 40 kvadrata često može naći i za 250 eura, no prosječna najamnina je oko 350 eura. Cijene stanova u rubnim područjima Zagreba također su prihvatljivije, pa tako stanodavci u Sesvetama traže 300 eura za 40 kvadrata, a u Gajnicama vrlo često i manje od te cijene. Za stanove od 40 do 60 četvornih metara u prosjeku je trebalo izdvojiti 355 eura, a danas je taj iznos mnogo viši, od 500 do 700 eura koliko traže oni u centru, odnosno 400 do 550 eura koliko treba izdvojiti za takav stan u Novom Zagrebu.

– Razlog tome što najmodavci dižu cijene stanova je velika količina stanova koji se iznajmljuju dnevno – kazao je Miodrag Lacić, prodajni predstavnik u Remax centru nekretnina. Kako tumači, zbog eksplozije stanova za dnevni najam u posljednjih nekoliko godina, došlo je do manjka stanova za dugoročni najam.

– Stanodavci znaju da je tržište dugoročnog najma puno manje i da si zato mogu priuštiti dizanje cijena do neba. Stan će u svakom slučaju uspjeti iznajmiti, zato im je bolje tražiti što veću stanarinu – objasnio je. A stanovi se, tvrdi, najviše traže u centru, oko Maksimira i u Novom

Zagrebu.

– Naravno da su ondje stanovi i najskuplji – kazao je.

