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AKCIJA 'SPASIMO BLOKIRANE'

Zastara nije nešto što sud utvrđuje po službenoj dužnosti, nego se na nju poziva dužnik

Autor
Valentina Wiesner
04.08.2026.
u 13:15
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U drugom dijelu vodiča kroz ovrhe "Spasimo blokirane" objašnjavamo kako opomena nije uvijek zakonski uvjet za pokretanje ovrhe, ali njezin izostanak često znači da građanin za dug prvi put dozna tek kada primi prijedlog za ovrhu ili kada mu je novac zaplijenjen

Reaktivacijom naše akcije "Spasimo blokirane", koju je Večernji list pokrenuo prije gotovo desetljeća, još 2017. godine, postavljaju se nova pitanja građana o njihovim pravima u postupcima prisilne naprave. U ovom tekstu donosimo drugi dio vodiča, nakon što smo prvi objavili u ponedjeljak, a u kojem objavljujemo pitanja i odgovore struke vezane za ugovore, opomene, zastaru, rokove, pitanja što s nasljednicima i mogu li oni naslijediti dug itd.

Što sve poslodavac ili dužnik treba zahtijevati od agencije?

Ključne riječi
zastara ovrha spasimo blokirane

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