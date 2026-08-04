Zastara nije nešto što sud utvrđuje po službenoj dužnosti, nego se na nju poziva dužnik

Reaktivacijom naše akcije "Spasimo blokirane", koju je Večernji list pokrenuo prije gotovo desetljeća, još 2017. godine, postavljaju se nova pitanja građana o njihovim pravima u postupcima prisilne naprave. U ovom tekstu donosimo drugi dio vodiča, nakon što smo prvi objavili u ponedjeljak, a u kojem objavljujemo pitanja i odgovore struke vezane za ugovore, opomene, zastaru, rokove, pitanja što s nasljednicima i mogu li oni naslijediti dug itd.



Što sve poslodavac ili dužnik treba zahtijevati od agencije?