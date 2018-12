Usvojen Globalni kompakt o migracijama, Zekanović jedini prosvjedovao

Velika većina država usvojila je danas Globalni kompakt o migracijama na UN-ovoj konferenciji u Marakešu, na kojoj Hrvatsku predstavlja ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Većina zemalja članica UN-a u ponedjeljak je usvojila neobvezujući globalni pakt koji utvrđuje kako je bolje upravljati migrantskim valovima, objavio je marokanski ministar vanjskih poslova. Pakt je podržalo manje zemalja nego što je počelo rad na njemu. Marokanski ministar vanjskih poslova Nasser Bourita objavio je tu odluku kao domaćin UN-ove konferencije u Marakešu. Nije bilo službenog glasovanja.

🔴 Happening Now - The overwhelming majority of UN member states have just adopted the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakech #ForMigration pic.twitter.com/duIgepBC9l

U srpnju sve 193 zemlje članice UN-a, osim SAD-a, finalizirale su tzv. globalni kompakt za sigurnu, urednu i regularnu migraciju kako bi se bolje upravljalo migracijama. Od tada tekst je izložen kritikama uglavnom ultradesnih europskih političara koji tvrde da bi prihvaćanje tih mjera rezultiralo porastom migracija iz Afrike i arapskih zemalja. Najmanje šest zemalja članica Europske unije, uglavnom bivših komunističkih zemalja istočne Europe, odbacilo je pakt. Prema podacima UN-a, u radu konferencije u Marakešu sudjeluju izaslanstva 150 država.

Pakt nudi okvir suradnje čiji je cilj smanjiti ilegalnu migraciju, pomoći integrirati migrante i vratiti ih u njihove zemlje. U nedjelju je Čile bio zadnja zemlja koja se izvukla iz pakta, a istog je dana belgijski premijer Charles Michel doživio da je najveća stranka napustila njegovu koalicijsku vladu zbog spora oko sporazuma. U studenome austrijska desna vlada, koja trenutačno predsjeda Europskom unijom, najavila je da će se povući iz pakta poručivši da pakt zamagljuje liniju između legalne i ilegalne migracije. Australija je također u studenome objavila da neće potpisati pakt zbog toga što bi on ugrozio oštru politiku te zemlje prema migrantima i nacionalnu sigurnost.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres otvorio je konferenciju koja je okupila predstavnike više od 150 država voljnih potvrditi Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, tzv. Marakeški sporazum.

Young people from around the world are in Marrakech, Morocco to address the challenges & find solutions #ForMigration.



We need to make migration safer, orderly and regular. Find out more about the Global Compact #ForMigration: https://t.co/FsjWMUWu72 pic.twitter.com/BdnrFv5dcM