Počinje isplata mirovina za rujan: Evo kada novci stižu na račune

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) obavještava korisnike da isplata mirovina za rujan 2025. počinje u srijedu, 8. listopada 2025. Isplata će se provoditi korisnicima čiji su računi otvoreni u poslovnim bankama. Svi koji žele dodatne informacije mogu se javiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefone HZMO-a: 01/45 95 011 i 01/45 95 022, ili posjetiti službenu web-stranicu mirovinsko.hr.