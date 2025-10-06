Naši Portali
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađeni preminuli hrvatski planinari
HZMO OBAVJEŠTAVA

Počinje isplata mirovina za rujan: Evo kada novci stižu na račune

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.10.2025.
u 11:04

Počinje isplata za korisnike računa u poslovnim bankama

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) obavještava korisnike da isplata mirovina za rujan 2025. počinje u srijedu, 8. listopada 2025. Isplata će se provoditi korisnicima čiji su računi otvoreni u poslovnim bankama. Svi koji žele dodatne informacije mogu se javiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefone HZMO-a: 01/45 95 011 i 01/45 95 022, ili posjetiti službenu web-stranicu mirovinsko.hr.
Ključne riječi
Umirovljenici isplata mirovina mirovine HZMO

