Izvršni direktor X-a u Rovinju na Weekend Media Festivalu: 'Mainstream mediji moraju biti brzi i autentični'

Na skorašnjem Weekend Media Festivalu koji će se u Rovinju održati od 18. do 21. rujna jedan će od panelista biti i Federico Paderni, izvršni direktor X-a, nekadašnjeg Twittera, za tržišta u razvoju regije EMEA. Ususret događaju s Padernijem smo napravili i intervju u kojem smo se osvrnuli i na važnost društvenih mreža danas kao i pokušali odgovoriti na pitanje kako mainstream mediji mogu mreže iskoristiti najbolje.

Što ćete reći i podučiti publiku na Weekend Media Festivalu? Usredotočit ću se na to kako se X razvio od jednostavnog odraza razgovora do najmoćnijeg svjetskog kulturnog signala i globalnog grupnog chata, s pola milijarde korisnika diljem svijeta. Kao što svi X korisnici znaju, kada se vijesti pojave, to se prvo dogodi na X-u. To je mjesto gdje vijesti dobivaju vijesti, omogućujući našim korisnicima da se duboko angažiraju i podijele svoja mišljenja. Istaknut ću kako naše spajanje s xAI-jem transformira našu platformu.

Posebno kako integracija njihovog AI alata Grok na X platformu koristi i korisnicima i oglašivačima, pri čemu Grok apsorbira milijarde interakcija u stvarnom vremenu kako bi pružio neusporedive uvide i personalizirana iskustva. Također želim podijeliti kako X Originali poput NFL Top 100 serije, WWE Speeda, Venus i Serena Williams video podcasta Stockton Street i dokumentarca u stvarnom vremenu kluba Premier lige Burnley FC-a Keeping The Faith gradi vrhunski oglasni inventar na X platformi. Konačno, želim podijeliti našu viziju da će za samo pet godina umjetna inteligencija biti okosnica oglašavanja, a X predvodi napore da je redefinira kroz opseg, inovacije i kulturnu relevantnost.

Kako se X najčešće koristi u Hrvatskoj, koliko je intenzivna komunikacija putem vaše mreže, koje se teme najviše raspravljaju? U Hrvatskoj se X prvenstveno koristi kao središte za vijesti u stvarnom vremenu, rasprave i kulturni angažman, slično kao i globalno gdje je sada aplikacija za vijesti broj jedan u preko 140 zemalja. Polovica hrvatskih korisnika X-a su odrasla generacija Z i mladi milenijalci (u dobi od 18 do 34 godine) i njihova je komunikacija živahna, posebno oko aktualnih događaja, gdje se korisnici odmah pridružuju razgovorima. Hrvati uživaju u dubljem angažmanu na X-u, slobodno dijeleći svoja mišljenja. Teme u kojima najviše uživaju uključuju glazbu, tehnologiju i hranu (prema razgovorima i računima koje pratimo), kao i politiku i popularne kulturne događaje poput Riječkog karnevala ili nadolazećeg Zagreb Film Festivala, i naravno sport koji je ogroman na X-u globalno! To je živahan prostor za nefiltrirani dijalog, sada pojačan Grokovim uvidima u stvarnom vremenu, što X čini ključnim za održavanje kontakta s onim što se trenutno događa.

Elon Musk je preuzimanjem obećao da će Twitter, današnji X, biti otvorena mreža bez cenzure. Koliko ste uspješni u tome, s obzirom na regulaciju u Europi i političke okolnosti? Bili smo vrlo uspješni u ispunjavanju naše vizije za X kao otvorenu mrežu koja se zalaže za slobodu govora, a istovremeno se pridržava europskih propisa kao što je Zakon o digitalnim uslugama. Naše pionirske Bilješke zajednice s više od milijun suradnika zaista su postavile zlatni standard za neovisnu provjeru činjenica putem crowdsourcinga, a sada su ih usvojile platforme poput Mete, Googlea i TikToka.

Ovo je preokrenulo sve zastarjeliji pristup u kojem je moderiranje sadržaja koncentrirano od strane samo nekoliko ljudi, a umjesto toga omogućuje našoj X zajednici da suradnički pruža kontekst. To osigurava transparentnost i omogućuje razvoj različitih gledišta! U Europi smo održali visoke ocjene sigurnosti robne marke od 99,99% za sigurnost i 97-98% za prikladnost, što provjeravaju treće strane, uključujući IAS (Integral Ad Science) i DoubleVerify - a sada ih poboljšava Grok AI. Politika i regulacija učinili su ulogu X-a važnijom nego ikad jer pruža bitnu platformu za globalne razgovore u stvarnom vremenu gdje korisnici mogu istinski reći što žele, potičući otvorenu i raznoliku raspravu.

Kako vidite budućnost X-a, ima li još uvijek konkurenciju danas, kakva je njegova vizija? Nevjerojatno smo uzbuđeni zbog budućnosti X-a jer sve više redefiniramo društvene medije i oglašavanje kroz našu ambiciju za razmjerom i inovacijama, uz našu kulturnu relevantnost. Da, konkurencija je zdrava, ali X se zaista ističe kao jedina platforma gdje vijesti prve izlaze i kao posljedica toga, to je aplikacija za vijesti broj jedan u preko 140 zemalja, kao i za personalizirana iskustva, kreativne mogućnosti i prilike oglašavanja omogućene integracijom našeg AI alata Grok.

Naša je vizija, kako je Elon nedavno podijelio, učiniti X najboljom oglašivačkom platformom na svijetu, a pokretani vrhunskom tehnologijom xAI-a, oglašivači već imaju koristi od hiperciljanja i uvida u stvarnom vremenu. Do 2030. godine, umjetna inteligencija će biti temelj oglašivačke industrije, s X-om koji predvodi inovacije uključujući personalizirani sadržaj, impresivne i kupovne značajke. Također razvijamo X u 'aplikaciju za sve', povezujući brendove s angažiranim zajednicama oko globalnih događaja, najnovijih vijesti svjetskih lidera, ekskluzivnih X Originala - i skorašnjeg lansiranja X Moneyja u SAD-u. S 96% vrhunskih oglašivača koji se vraćaju na X i novim brendovima koji se stalno uključuju, X je super spreman za budućnost.

Digitalno oglašavanje također je stalna tema u Hrvatskoj, gdje sve više marketinškog novca ide iz mainstream medija u društvene mreže, ali i ovdje dolazi do promjena, kako se pojavljuju platforme poput TikToka. Kako se X tome odupire, smatraju li se te novije mreže uopće konkurencijom? Naravno, apsolutno prihvaćamo preusmjeravanje marketinških proračuna na društvene mreže, posebno X, u Hrvatskoj i diljem Europe, te vjerujemo da je to pravi izbor direktora marketinga koji žele veći utjecaj, angažman i rezultate. Naravno, platforme poput TikToka su konkurenti za teško stečena marketinška ulaganja, ali X-ove snage u angažmanu u stvarnom vremenu, kulturnoj relevantnosti, najnovijim vijestima i moćnim, utjecajnim korisnicima jasno nas razlikuju od drugih platformi i kao rezultat toga privlačimo neusporedivu pažnju za oglašivačke partnere.

Ostajemo ispred inovacijama - na primjer, naši oglasi pokretani Grok-om ostvaruju +40% povećan volumen konverzije i -31% poboljšanu cijenu po instalaciji, s elegantnim formatima koji se prirodno stapaju u feedove sadržaja bez nespretnih elemenata poput hashtagova ili URL-ova, koristeći prednosti aukcijskih preferencija i učinkovitijih CPM-ova. U Hrvatskoj, gdje X ima solidnu bazu korisnika, poboljšavamo ciljanje podacima u stvarnom vremenu i AI uvidima, čineći X nezamjenjivim za oglašivače koji traže povrat ulaganja u fragmentiranom medijskom krajoliku.

Za nas u mainstream medijima, povrat ulaganja u društvene mreže je prodajni argument. Može li društvena mreža jamčiti monetizaciju novca uloženog u oglašavanje? Iako nijedna platforma ne može apsolutno 'jamčiti' monetizaciju jer ovisi o strategiji kampanje i publici, posvećeni smo maksimiziranju povrata ulaganja kroz dokazane inovacije na X-u. Grok AI poboljšava učinkovitost oglasa laserski preciznim ciljanjem, praktičnim uvidima i munjevito brzim generiranjem kreativnih sadržaja, dajući rezultate poput -15% poboljšane cijene po radnji i superiornih CPM-ova za premium oglase. Naši visoki rezultati sigurnosti i prikladnosti robne marke, poboljšani Grokom, grade povjerenje, dok će značajke poput 'Objasnite ovu objavu' za oglase kada se uvedu potaknuti dublje veze s korisnicima. Za mainstream medije, uloga X-a kao aplikacije za vijesti broj jedan u preko 140 zemalja znači da sadržaj prvo doseže angažiranu publiku, potičući promet i prihod.

Je li X mreža influencera? Ili se koncept influencera ne može vezati za jednu mrežu, već za skup koji takva osoba nudi? X je puno više od mreže influencera; to je globalni grupni chat gdje se influenceri, poznate osobe i svakodnevni korisnici okupljaju u razgovorima u stvarnom vremenu, bez filtriranja. Iako influenceri napreduju na X-u duboko se angažirajući u temama od vijesti do zabave, naravno, koncept nije vezan za jednu mrežu. Međutim, na X-u nas izdvaja autentičnost i oko pola milijarde korisnika. Zvijezde A-liste i sportske zvijezde poput Toma Bradyja, Justina Biebera, Beyoncé i Cristiana Ronalda dijele trenutke uživo, a naše X Originals serije poput Stockton Streeta s Venus i Serenom Williams, proširuju svoj doseg i angažiraju korisnike i obožavatelje na nove načine. Grok AI to poboljšava personalizacijom iskustava, pomažući influencerima da se smisleno povežu. U konačnici, X osnažuje influencere kao dio šireg ekosustava, ali naša veličina i kulturni puls čine nas nezamjenjivima za izgradnju istinskog utjecaja, kao što naši redoviti korisnici znaju.

Što biste nam preporučili u mainstream medijima o tome kako koristiti X, je li potrebno odmah plasirati vijesti ili kreirati sadržaj kao što se to radi na drugim mrežama? Za mainstream medije poput Večernjeg lista, preporučujem korištenje X-a kao primarnog kanala za udarne vijesti. Objavljujte odmah kako biste bili tamo gdje drugi mediji dobivaju svoje vijesti i uključite svoju publiku u razgovore u stvarnom vremenu. Za razliku od drugih mreža usmjerenih na dotjerani sadržaj, X nagrađuje autentičnost i brzinu, stoga dijelite sirove novosti, pridružujte se raspravama i koristite Grok za uvide kako biste prilagodili objave. Stvarajte sadržaj koji potiče dijalog, poput anketa, tema ili reakcija uživo, kako biste produbili angažman. Nije uvijek stvar prilagođenih formata, prenamijenite svoje članke uvjerljivim uvodnim elementima, već dajte prioritet pravovremenosti kako biste vratili promet na svoju stranicu. S pola milijarde korisnika X-a koji u prosjeku provode 30 minuta dnevno na vijestima i zabavi, ovo gradi lojalnost i povrat ulaganja. Ovdje smo da pomognemo s alatima za oglašavanje i partnerstvima kako bismo povećali doseg u Hrvatskoj i šire.

Donald Trump je snažan korisnik društvenih mreža. Koliko X-u nedostaje, imamo li još uvijek takve korisnike, koliko ih ima u Europi? X napreduje kao globalni gradski trg, gdje se okupljaju visokoprofilirani i utjecajni korisnici iz najšireg raspona glasova i perspektiva. Snaga naše platforme leži u njenom raznolikom rasponu glasova, nismo usmjereni na pojedince. U Europi vidimo mnogo živahnih influencera, od političkih osoba do kulturnih ikona, koji pokreću rasprave u stvarnom vremenu o širokom rasponu tema poput politike, sporta i zabave - kao što pokazuje naša značajna aktivna baza korisnika u Europi. S Grok-om koji poboljšava personalizaciju i Bilješkama zajednice koje osiguravaju autentičnost, X ostaje glavna točka za utjecajne korisnike diljem kontinenta, održavajući razgovore živima i necenzuriranima.