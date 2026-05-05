Počelo suđenje čovjeku koji je smrskao ženino tijelo u blenderu: 'To je bila nesreća, nisam želio da se ovo dogodi'

Počelo je suđenje muškarcu koji je smrtonosno zadavio svoju suprugu, bivšu finalisticu za Miss Švicarske, nakon što mu je rekla da želi razvod. Detalji ovog slučaja su jezivi. Prvo ju je pretukao, pa zadavio, a zatim je dijelove njezinog tijela raskomadao u blenderu, prema navodima policije. Unakaženo tijelo tada 38-godišnje Kristine Joksimović pronašao je njezin otac u domu supružnika u Binningenu kraj Basela 13. veljače 2024. godine. U kući su tada, prema izjavama susjeda, živjela i njihova dva mala djeteta, piše Daily mail.

Na početku suđenja odvjetnik je osumnjičenog Marca Riebena opisao kao 'idealnog supruga', a i on se sam pokušao predstaviti kao brižan otac i suprug. 'Volio sam svoju suprugu i njezina smrt bila je nesreća', izjavio je optuženi u obraćanju sudu. Priznao je da ju je držao za vrat, te dodao da je 'samo pokušavao pomoći i brinuti se o svojoj supruzi'. 'Svojoj sam obitelji nanio neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam pogriješio? Zašto to nisam mogao spriječiti? Zašto nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju suprugu svim srcem i vjerovao sam u našu zajedničku budućnost. Proganja me to dan i noć. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se', rekao je optuženi.

'Ljudski se životi ne mogu nadomjestiti, mogu ponuditi samo svoje suosjećanje. Želio bih izraziti najdublje suosjećanje svima pogođenima zbog njihove patnje. Kristine više nema', rekao je optuženi. Dodao je i da su se puno svađali, ali i da su 'imali strast'. 'Divio sam se svojoj supruzi, slavio sam njezine uspjehe. Bili smo spremni raditi na sebi i išli smo na bračno savjetovanje. Ovo je bila nesreća, nisam želio da se to dogodi', branio se. Na pitanje zašto nije pozvao hitnu pomoć, rekao je 'da nije bilo puno vremena, sve se ovo brzo dogodilo'.

Sudski vještak Frank Urbaniok, izjavio je pred sudom da su Riebenu dijagnosticirane narcisoidne osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Rekao je i kako je optuženi djelovao s 'gotovo pedantnom preciznošću', a posebno je šokantno da je nakon ubojstva otišao na večeru sa svoje dvoje male djece i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo.

Navodi se da je Rieben koristio ubodnu pilu, nož i vrtne škare na Kristininu tijelu prije nego što je njezine ostatke usitnio u kuhinjskom blenderu. Tijekom suđenja u utorak ujutro, tužitelj je rekao da je nakon Kristinine smrti njezin suprug satima komadao tijelo u kupaonici i otapao dijelove tijela u oko 10 litara izbjeljivača. 'Ponašanje muškarca nakon zločina bilo je gotovo nezamislivo po svojoj okrutnosti i apsurdnosti', rekao je tužitelj. 'Djelovao je sustavno i s planom; njegovo ponašanje pokazalo je puni razmjer njegove mržnje prema supruzi', dodao je tužitelj.