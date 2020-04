VIDEO Počelo probijanje najdužeg tunela na pristupnim cestama

Danas je počelo probijanje glavne cijevi tunela Debeli brijeg na pristunim cestama Pelješkom mostu. U Hrvatskim cestama navode da je dužina tog tunela 2.467 metara. Ukupna dužina te dionice pristupnih cesta iznosi 12,1 kilometara od čega tvrtka Strabag izvodi radove na dužini od 10,46 kilometara dok će radove na ostalom dijelu izvesti tvrtka CRBC u sklopu radova na Pelješkom mostu.

Križanja sa postojećim državnim cestama i to sa D8 na predjelu Duboka te D414 na predjelu Zaradeže biti će izvedena kao denivelirana, što će omogućiti veću sigurnost i bolji protok prometa, navode u HC-u. Na trasi pristupne ceste osim tunela Debeli brijeg koji pored glavne tunelske cijevi ima i servisnu cijev, od drugih objekata izvode se još tunel Kamenice dužine 499 metara na kojem su već počeli radovi na miniranju predusjeka južnog portala, vijadukt Doli dužine 156 metara, most Dumanja jaruga I dužine 488 metara te most Dumanja jaruga II dužine 80 metara.

Zajednica ponuditelja Strabag AG i Strabag d.o.o. uvedeni su u posao sredinom studenog, a za izgradnju dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže, odnosno pristupa do postojeće cestovne mreže sa strane kopna i sa Pelješke strane izvršit će za 478,3 milijuna kuna (bez PDV-a), s rokom dovršetka od 33 mjeseca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Grci grade drugi dio cesta

Avax S.A., koji gradi stonsku obilaznicu, odnosno poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, ukupne duljine 18 kilometara i ugovorene vrijednosti posla 511,5 milijuna kuna (bez PDV-a), je sukladno usvojenom vremenskom planu pri dovršetku radova probijanja trase te čiščenja linije zahvata od šiblja i stabala u punoj širini na svim dionicama trase. U ovom trenutku započeli su i zemljani radovi na trasi te pripremni radovi izvedbe portala tunela Polakovica i Supava. Prva poddionica Sparagovići/Zaradeže – Prapratno sadržavat će jedan vijadukt, dok će se druga poddionica Prapratno – Doli sastojati od dva tunela i mosta. U HC-u kažu da se materijal i strojevi dovezeni su na gradilište i spremni su za početak proizvodnje, a očekivani dovršetak ove dionice je 28 mjeseci.

Na gradilištu Pelješkog mosta napreduje gradnja stupova sukladno usvojenom vremenskom planu. U tvorničkim pogonima ZPMC-a i CRBBG-a završena je proizvodnja prvih segmenata čelične rasponske konstrukcije (29 komada). Dana 29. veljače 2020. godine na gradilište mosta Pelješac, pristigla je navedena isporuka koja obuhvaća dostavu baznih segmenata središnjih stupova u moru te određenih segmenata čelične rasponske konstrukcije predviđenih za bočni dio mosta. Na kopnenoj strani gradilišta u tijeku je montaža segmenata čelične rasponske konstrukcije na potporne skele, dok se na Pelješcu izvode radovi na postavljanju potpornih skela između „S 13“ i „U 14“.

Na gradilištu 614 radnika

Trenutno se na gradilištu nalazi 614 radnika. Za potrebe izvođenja radova na gradilištu se trenutno nalaze: 7 autodizalica, 3 bagera, 4 utovarivača, 2 viličara, 4 kamiona kipera, 10 kamiona za prijevoz betona, 2 RCD seta za iskop unutrašnjosti pilota, 6 visokotlačnih hidrauličnih pumpi za beton, 5 toranjskih dizalica, 3 električna građevinska dizala, 3 portalne dizalice, 3 dizalice za ugradnju betona, 2 seta kontraktor cijevi, 5 košara za beton, 1 hidraulički sustav za spuštanje koferdama, 3 kompresora za zrak, 6 pumpi za crpljenje vode, 5 električnih generatora, 2 opreme za obradu armature, 2 opreme za obradu čeličnih struktura te plovna oprema u vidu plovnih dizalica, barži za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete, brodovi za prijevoz osoblja (ukupno 21 plovilo) i dvije betonare.

U HC-u podsječaju da je projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“, koji sadrži izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama te izgradnju obilaznice Stona, sa svim svojim fazama je u punom građevinskom pogonu. Ukupna duljina trase projekta iznosi 32 kilometra, od mjesta Duboka do mjesta Doli i zaobići će Neumski koridor.