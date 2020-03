Ponovno pokrenuta proizvodnja dijelova za Pelješki most

U dva kineska pogona u kojima se proizvode dijelovi za Pelješki most ponovno je pokrenuta proizvodnja. Potvrdili su nam to u China Road and Bridge Corporation (CRBC), glavnom izvođaču radova na Pelješkom mostu. Tvornice u kojima se izrađuju segmenti nosive čelične konstrukcije za Pelješki most bile su privremeno zatvorene zbog sigurnosti i zaštite radnika na vrhuncu širenja koronavirusa u Kini. Ponovno pokretanje proizvodnje u tim pogonima je napokon jedna dobra vijest u moru loših vezanih uz pandemiju tog opasnog virusa čije se širenje u Kini u zadnje vrijeme znatno smanjilo. Brod s prvih 29 segmenata nosive čelične konstrukcije stigao je iz Kine na gradilište Pelješkog mosta potkraj veljače.

Završen prvi stup

Slanje pak sljedeće pošiljke segmenata, kažu u CRBC-u, ovisi o situaciji s koronavirusom u Kini. Na gradilištu mosta je trenutačno oko 500 kineskih radnika. Ta brojka se nije mijenjala otkako je izbila zaraza koronavirusom u Kini pa je tako do daljega odgođen povratak u Hrvatsku 12 menadžera CRBC-a koji su otputovali u domovinu na godišnji odmor. Na gradilištu Pelješkog mosta radovi nisu stali unatoč pandemiji COVID-a 19. Tako je, kako doznajemo u Hrvatskim cestama, u međuvremenu završena gradnja prvog stupa budućeg mosta. U veljači je, naime, završeno betoniranje posljednjeg segmenta stupnog mjesta S2. Nakon toga je slijedila ugradnja ležajeva te ugradnja betona iza horizontalnih, odnosno žbuke ispod vertikalnih ležajeva.

U HC-u kažu da će montaža čelične nosive konstrukcije prvo početi od upornjaka na kopnenoj strani (U1) do S2. A ta montaža, objašnjavaju, obavlja se na već izvedenoj teškoj čeličnoj skeli tako da se pojedinačni segmenti polože na nju, a potom se spoje zavarivanjem. Čelične grede središnjeg dijela mosta izrađuju se, kažu u HC-u, u segmentima duljine 12 metara, što odgovara razmaku između kosih zatega. Svaki segment mosta težak je od 180 do 200 tona.

A kad će točno početi montaža prvih segmenata još se ne zna. U HC-u, naime, objašnjavaju da se segmenti koji su dopremljeni brodom još istovaruju i slažu na platoe u sklopu gradilišta. Ističu da će istovar potrajati još ovaj tjedan, a montaža može početi nakon pregleda segmenata, što se obavlja odmah nakon istovara s broda. Međutim, početak montaže ovisit će o razvoju pandemije jer je predviđeno, ističu u HC-u, da za radove na montaži iz Kine dođe 50 specijaliziranih radnika - varioca i montera. No ti radnici još nisu stigli, niti je izvođač najavio točan datum njihova dolaska. U CRBC-u su nam pak kazali da dolazak novih radnika u Hrvatsku ovisi o razvoju pandemije u Kini i Hrvatskoj. U toj tvrtki kažu da je pandemija koronavirusa utjecala na dinamiku radova na Pelješkom mostu. Na pitanje hoće li zbog toga zatražiti produljenje roka za završetak radova, a to je kraj srpnja 2021., kazali su nam da trenutačno ne mogu odgovoriti na to pitanje s obzirom na to da situacija nije potpuno definirana.

Osim na kopnenom S2, radovi su najviše odmakli i na morskim stupovima S8, S7 i S5 te na upornjaku U1. Na S8 je tijekom veljače izvršeno armiranje i ugradnja betona osmog, devetog i desetog segmenta stupa. U međuvremenu je izrađen i 11. segment od njih ukupno 13. Projektom je predviđeno da se u S8, koji je uz S7 najviši stup budućeg mosta, ugradi ukupno 1439 kubnih metara samozbijajućeg betona. Prema podacima koje smo dobili od HC-a, u veljači je na S7 završena ugradnja armature, postavljanje oplate i betoniranje šestog, sedmog i osmog segmenta stupa.

Radovi na upornjaku 1

A u međuvremenu izveden je i deveti segment od njih ukupno 13. Na to stupno mjesto postavljeno je i električno građevinsko dizalo za podizanje ljudi i tereta, maksimalne nosivosti dvije tone. Stupovi S7 i S8 bit će visoki 53,35 metara. Radovi su poodmakli i na upornjaku U1 gdje je u veljači završeno betoniranje prve faze. Nakon toga slijedila je ugradnja armature i postavljanje oplate za betoniranje druge faze.

Na S5 je pak prošli mjesec izvedeno armiranje, izrada oplate i betoniranje petog, šestog i sedmog segmenta stupa uz paralelne radove na zaštiti od udara munje. Nakon njege betona, početkom ožujka započet će postavljanje armature i izrada oplate sljedećeg segmenta stupa. Taj stup je ukupne visine 37,93 metra i sadrži oko 944 kubna metra samozbijajućeg betona.