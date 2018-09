Počela provjera potpisa za referendume inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj"

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) počela je provjeru potpisa skupljenih za raspisivanje državnog referenduma na poticaj građanskih inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj", a rezultati se očekuju za 45 dana, rečeno je konferenciju za medije Ministarstva uprave u srijedu u Zagrebu.

APIS IT, koji se inače bavi registrima poput biračkog, povjerit će valjanost svakog potpisa, što uključuje OIB, slaže li se on s imenom i prezimenom glasača, postoji li vlastoručni potpis osobe i nalazi li se osoba u registru birača, rečeno je. Ministar uprave Lovro Kuščević kazao je da sastav povjerenstva i kontrolirani uvjeti sigurnih soba APIS IT, u kojima se čuvaju i provjeravaju potpisi, jamstvo transparentnosti i demokratičnosti postupka, te dodao da zbog toga nisu dopustili da u procesu sudjeluju ni oni koji podržavaju referendum ni druga strana.

Predviđena vrijednost ugovora za taj posao iznosi oko milijun kuna bez PDV-a, odnosno 0,85 kuna bez PDV-a po potpisu. Hrvatska Vlada je na sjednici 2. kolovoza donijela zaključak kojim se Ministarstvo uprave zadužuje za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i vjerodostojnost svih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnih referenduma građanskih inicijativa „Narod odlučuje“ i „Istina o Istanbulskoj“, rečeno je.

Od tada je prošao postupak javne nabave, te je ministar Kuščević imenovao sedmeročlano povjerenstvo u kojem su četiri službenika Ministarstva uprave, dva službenika Ministarstva unutarnjih poslova i jedan djelatnik Agencije za zaštitu osobnih podataka. Osvrćući se na kritike i sumnje koje su dolazile iz "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj", ministar Kuščević je izjavio da ne bi koristio teže izraze, nego da bi samo rekao kako nije primjereno sumnjati u transparentnost i zakonitost državne uprave.

Građanska inicijativa Narod odlučuje više je puta zatražila da joj se omogući promatranje provjere potpisa za referendum o promjeni izbornog sustava, a da se provjera prikupljenih potpisa povjeri Državnome izbornom povjerenstvu (DIP) kao neovisnom i nepristranom tijelu.

