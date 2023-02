Počela velika ruska ofenziva; Zračna uzbuna u cijeloj zemlji: 'Sklonite se na sigurno'

Moskva ne vjeruje obećanjima Kijeva da neće koristiti zapadno oružje dugog dometa za udare duboko u ruski teritorij, objavila je u petak državna novinska agencija RIA, citirajući dužnosnika ruskog ministarstva vanjskih poslova. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je ovog tjedna da će Kijev oružje koje im Sjedinjene Države planiraju osigurati koristiti samo za napade na ruske snage na ukrajinskom teritoriju.

Tijek događaja:

8:33 - Najnoviji obavještajni brifing o situaciji u Ukrajini Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva sugerira da su "ruske snage vjerojatno ostvarile taktičke uspjehe u dva ključna sektora" od 7. veljače.

"Na sjevernoj periferiji grada Bakhmuta u Donbasu, snage Wagner grupe su se probile 2-3 km dalje prema zapadu, kontrolirajući krajolik u blizini glavne rute u grad. Ruske snage sve više dominiraju sjevernim prilazima Bakhmutu. Na jugu su ruske jedinice napredovale oko zapadnog ruba grada Vuhledar, gdje su ponovno pokrenule ofenzivne operacije krajem siječnja 2023", stoji u izvješću.

U izvješću se dalje tvrdi da su "ruske jedinice vjerojatno pretrpjele posebno teške gubitke oko Vuhledara jer su napadnute neiskusne jedinice" i sugerira da su "ruske trupe vjerojatno pobjegle i napustile najmanje 30 uglavnom netaknutih oklopnih vozila u jednom incidentu nakon neuspjelog napada ”.

8:20 - Oleh Synyehubov, guverner Harkiva, izvijestio je o situaciji u svojoj regiji.

"U 4 ujutro, neprijatelj je raketirao grad Harkiv i regiju raketama S-300. Gađani su kritični i infrastrukturni objekti. Izbili su požari koje su spasioci brzo uspjeli ugasiti. Međutim, neki dijelovi grada ostali su bez struje. Stručnjaci rade na otklanjanju posljedica udara. Srećom, nije bilo žrtava", napisao je na Telegramu.

8:00 - Jutros je u cijeloj Ukrajini proglašena zračna uzbuna jer su dužnosnici upozorili na moguće ruske raketne napade, pozivajući stanovnike da se sklone. “Postoji velika opasnost od raketnog napada. Želim još jednom naglasiti - nemojte ignorirati sirene za zračnu uzbunu", rekao je Serhiy Popko, šef vojne uprave grada Kijeva.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Anton Geraščenko također je odbacio "prijetnje masovnim ruskim raketnim napadom" i pozvao ljude da ostanu u skloništima.

7:20 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da neće isključiti slanje borbenih zrakoplova u Ukrajinu u nekom trenutku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dugo je apelirao na svoje saveznike da pošalju lovce i tvrdio je da je nekoliko europskih čelnika spremno isporučiti zrakoplove.

Macron je na pitanje o mogućnosti slanja zrakoplova na kraju summita čelnika EU-a u Bruxellesu u ranim jutarnjim satima u petak odgovorio: "Ne isključujem apsolutno ništa.”

No Macron je rekao da bi bilo kakva isporuka borbenih zrakoplova – i vremena za obuku ukrajinskih pilota da upravljaju njima – bila dugotrajna i Ukrajini prije svega treba hitna pomoć u tjednima i mjesecima koji dolaze.

7:12 - Rusija je pokrenula veliku ofenzivu u istočnoj Ukrajini i pokušava probiti obranu u blizini grada Kreminna, rekao je u četvrtak guverner regije Luhansk. Serhiy Haidai rekao je za ukrajinsku TV da su ruske trupe krenule u napad i pokušavaju napredovati prema zapadu kroz zimski krajolik snijega i šuma. Došlo je do "maksimalne eskalacije" i velikog porasta pucnjave i granatiranja, rekao je. "Ovi napadi su praktički svakodnevna pojava. Vidimo male grupe ruskih vojnika kako pokušavaju napredovati, ponekad uz potporu borbenih vozila, pješaštva i tenkova, a ponekad ne. Puca se neprekidno.”

7:00 - Ukrajinski dužnosnici na istoku zemlje, poprištu najžešćih borbi u ratu s Rusijom, ocijenili su da je očekivana nova ofenziva Moskve već u tijeku. Kako se bliži 24. veljače i godišnjica ruske invazije na Ukrajinu, Kijev je predvidio agresivan napad iz Moskve koji bi imao za cilj zaokružiti jednogodišnje ratno postignuće, a nakon više mjeseci s malo pomaka, piše Reuters.

Upitan u četvrtak na ukrajinskoj televiziji slaže li se da je ruska ofenziva već počela, guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko rekao je: "Da, definitivno". "Oko gradova na istoku kao što su Bahmut, Avdivka i Vuhledar, koji su bili svjedoci nekih od najkrvavijih bitaka u ratu, eskalacija neprijateljskih snaga i sredstava se svakodnevno intenzivira. Oni pokušavaju (...) zauzeti ta područja i ključne gradove (...) te postići nove uspjehe", izjavio je Kirilenko.

Donbas na istoku Ukrajine, s pokrajinama Luhansk i Donjeck, jedan je od glavnih ciljeva Rusije, a Kremlj je u jesen to područje proglasio među anektirane teritorije, nakon referenduma koje je Zapad proglasio lažnim, podsjeća Reuters. "Tijekom prošlih desetak dana učestalost granatiranja se povećala. Dnevni broj napada je porastao. To je dio sveobuhvatne ofenzive koju planiraju Rusi", izjavio je u četvrtak guverner Luhanska Serhij Hajdaj za ukrajinski Radio NV.

Rekao je da je došlo do novog velikog ruskog napada oko grada Kreminne, duž sjevernog dijela istočnog fronta, ali da ruske snage "nemaju značajnijeg uspjeha".

Reuters nije mogao neovisno provjeriti te tvrdnje. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je u Bruxellesu prvi put osobno sudjelovao na samitu čelnika EU-a, gdje je između ostalog izjavio da je nekoliko europskih zemalja spremno Ukrajinu opremiti i borbenim zrakoplovima, no ne otkrivši koji su mu europski čelnici to obećali.

6:50 - Ruske snage tijekom noći pokrenule su niz napada na Harkiv, drugi ukrajinski grad po veličini, u čijim dijelovima je došlo do prekida u opskrbi strujom, a granatiran je i grad Zaporižja, objavili su u petak lokalni dužnosnici. "Okupatori su pogodili kritičnu infrastrukturu. Bilo je oko deset eksplozija", objavio je guverner Harkivske oblasti Oleh Sinehubov na komunikacijskoj platformi Telegram, dodajući i da su hitne službe na terenu.

Zasad nema informacija o žrtvama u Harkivu.

Najmanje 17 ruskih projektila pogodilo je jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja u u petak ujutro, izvijestio je vršitelj dužnosti gradonačelnika Anatolij Kurtiev.

Napadi su bili usmjereni na energetsku infrastrukturu, objavio je putem Telegrama, dodajući da se prikupljaju podaci o šteti i žrtvama.

6:45 - Moskva ne vjeruje obećanjima Kijeva da neće koristiti zapadno oružje dugog dometa za udare duboko u ruski teritorij, objavila je u petak državna novinska agencija RIA, citirajući dužnosnika ruskog ministarstva vanjskih poslova. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je ovog tjedna da će Kijev oružje koje im Sjedinjene Države planiraju osigurati koristiti samo za napade na ruske snage na ukrajinskom teritoriju.

"Ne može biti povjerenja u takve izjave jer su ukrajinske vlasti više puta pokazale svoju nepouzdanost i nesposobnost za postizanje dogovora", rekao je za RIA-u voditelj odjela u ruskom ministarstvu.Aleksej Polišjuk.