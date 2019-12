Po završetku projekta ePIC, Hrvatska građanima Europske unije omogućuje korištenje čak 18 javnih usluga putem interneta

Pristup izvadcima iz zemljišnih knjiga, podnošenje zahtjeva za građevinske i lokacijske dozvole, kupnja vinjeta za plovilo te davanje suglasnosti za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice za dijete, samo su neke od hrvatskih javnih e-usluga koje su od prosinca 2019. godine dostupne građanima Europske unije putem interneta.

Od 1. srpnja 2016. godine na razini EU je započela primjena eIDAS Uredbe, čiji je cilj uklanjanje postojećih prepreka u prekograničnom korištenju sredstava elektroničke identifikacije među državama članicama, posebice u domeni pristupa javnim e-uslugama za građane. Iza naoko jednostavne formulacije krije se čitav niz tehničkih i pravnih preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti kako bi se građanima jedne EU članice omogućilo korištenje e-usluga drugih država članica EU te Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).

Tijekom 2016. i 2017. godine Ministarstvo uprave je, uz potporu Financijske agencije, provelo projekt naziva "Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens". Tim projektom omogućena je prekogranična autentifikacija, uspostavljena je platforma europe.gov.hr kao centralna platforma za hrvatske javne e-usluge za strance te je ujedno razvijeno i prvih deset javnih e-usluga.

U svibnju 2018. započeo je projekt „ePIC - Electronic Public Identification Croatia“, u sklopu kojeg je razvijeno osam novih elektroničkih usluga dostupnih državljanima Europske Unije i Europskog gospodarskog prostora:

eNautika (online prijava dolaska stranog plovila u hrvatske teritorijalne vode, kupnja vinjete za plovilo);

ePomorac (predaja zahtjeva za pristupanje ispitu za voditelja brodice);

ePlovilo (izdavanje izvatka iz upisnika plovila, prijava tehničkog pregleda plovila);

Osnivanje trgovačkih društava na daljinu (d.o.o. i j.d.o.o.);

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS (izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka u svrhu ostarivanja prava nad nekretninama);

e-Dozvola - predaja zahtjeva za gradnju i prostorno uređenje;

Pristup Elektroničkom oglasniku javne nabave (sudjelovanje u postupcima javne nabave);

Suglasnosti u postupcima iz djelokruga rada MUP-a (ishođenje osobne iskaznice ili putovnice za dijete, prijava prebivališta punoljetne osobe).

Nositelj projekta ePIC je Financija agencija, a partneri na projektu su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine d.d. Ukupna vrijednost projekta je 505.407 EUR, od čega je iz Programa za povezivanje Europe sufinancirano 75%, tj. 379.055 EUR.

Elektroničke usluge dostupne hrvatskim građanima omogućuje sustav e-Građani, koji je uspostavljen 2015. godine i na koji je trenutno prijavljeno 804.881 jedinstvenih korisnika, a građanima je dostupno čak 77 usluga.