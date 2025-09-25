Po 20.000 eura zdravstvenim djelatnicima: Istarska županija dodijelila potpore da zadrži liječnike

Istarska županija i ove će godine, čini se, zadržati prvo mjesto među županijama koja izdvajaju značajna sredstva kako bi motivirale liječnike i djelatnike u zdravstvenim institucijama da se zaposle na poluotoku. Lani su pokrenuli projekt dodjele jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju, odnosno gradnju kuće kao dio županijskog Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije. Putem programa lani su dodijelili 8 jednokratnih potpora, u pojedinačnom neto iznosu od 20.000 eura, a u ovoj godini dodijeljeno je dodatnih 10 jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/gradnju kuće. Ugovore je korisnicima sredstava uručio župan Boris Miletić.

– Svjesni smo da je rješavanje stambenog pitanja danas izazovnije nego prije 10-ak godina i nadam se da će vam dobivena naknada biti od pomoći. Želimo pokazati, ne samo riječima već i djelima, da su nam zdravstvo, socijalna skrb i obrazovanje na vrhu liste prioriteta. Za ovu godinu mjere smo povećali na 2,3 milijuna eura, odnosno 32 posto. Ovim smjerom nastavit ćemo i dalje – poručio je župan Miletić i dodao da je ukupna vrijednost ovogodišnjeg javnog poziva iznosila 310.000 eura, a dodijeljeno je planiranih 10 jednokratnih naknada u neto iznosu od 20.000 eura svaka.

– Izuzetno nam je drago što postoji interes za dobivanje sredstava za kupnju prvog stana ili kupnju/gradnju kuće, kao i za ostale naše mjere. Iduće godine jednokratnu naknadu moći će dobiti drugi zaposlenici deficitarnih zanimanja u javnom zdravstvu i sustavu socijalne skrbi u Istarskoj županiji – pojasnila je zamjenica župana Gordana Antić. Naime, javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/gradnju kuće bio je objavljen u svibnju te je bio namijenjen deficitarnim radnicima pet zdravstvenih ustanova i četiri doma za starije osobe, čiji je osnivač Istarska županija, te Općoj bolnici Pula, čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv pregledalo je prijave i donijelo odluku o kandidatima koji su prošli na natječaju i koji ove godine mogu računati na novac Istarske županije. Korisnici jednokratnih naknada su: Tina Brenčić, mag. medicinske biokemije, Matea Berković, dr. med., specijalizantica, Mihaela Mališa, dr. med. na specijalizaciji, Martina Drljepan, medicinska sestra, Julija Hruškar, medicinska sestra, Marko Smoljan, prvostupnik – zdravstveni suradnik, Mihael Selar, mag. med. biokemije i laboratorijske medicine, Matea Korijan, zdravstveno – laboratorijski tehničar, Dora Perinčić, radnik – specijalizant i Ana Marija Matan, dr. med.