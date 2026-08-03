Austriji prijeti povijesni toplinski val: Temperature bi mogle dosegnuti 41 stupanj, evo kada će biti najgore

Austrija se priprema za dosad najintenzivniji toplinski val ovog ljeta, a meteorolozi upozoravaju da bi u idućim danima mogao pasti i državni temperaturni rekord. Prema najnovijim prognozama, vrhunac vrućine neće biti u utorak, kako se prvotno očekivalo, već u srijedu, kada bi temperature na istoku zemlje mogle dosegnuti čak 41 Celzijev stupanj, javlja Heute.at.

Meteorolog David Kaufmann s portala tauernwetter.at ističe da su izgledi za obaranje rekorda sve veći. 'Sada procjenjujemo da postoji 75 posto vjerojatnosti da će austrijski apsolutni temperaturni rekord od 40,5 stupnjeva, izmjeren 8. kolovoza 2013. godine, pasti u nadolazećim danima', rekao je Kaufmann.

Već će u utorak temperature dodatno porasti, a najviše vrijednosti očekuju se istočno od St. Pöltena i Kremsa te u sjevernom i središnjem Gradišću. Prema prognozama, na nekoliko meteoroloških postaja temperatura bi već tada mogla prijeći granicu od 40 stupnjeva. Još ekstremniji uvjeti očekuju se u srijedu. Dok će zapad Austrije biti nešto svježiji, istok i jugoistok zemlje suočit će se s najizraženijim toplinskim udarom.

U istočnoj Donjoj Austriji, Beču, Gradišću te južnoj i istočnoj Štajerskoj temperature bi, prema aktualnim izračunima, mogle dosegnuti 41 Celzijev stupanj, pa čak i biti nešto više. Osim mogućeg obaranja državnog rekorda, meteorolozi upozoravaju da bi toga dana mogli pasti i brojni pokrajinski temperaturni rekordi. U dolinama Lavanttal i Rosental u Koruškoj također postoji mogućnost dosezanja 40 stupnjeva, iako stručnjaci smatraju da je taj scenarij manje izgledan. U ostalim dijelovima Austrije temperature bi ipak trebale ostati ispod te granice.

Velike vrućine trebale bi u četvrtak djelomično popustiti u većem dijelu zemlje, no na krajnjem istoku i jugoistoku i dalje su moguće temperature od 38 do 39 Celzijevih stupnjeva. Za petak se trenutačno prognozira osjetnije osvježenje, pa bi temperature gotovo posvuda ponovno trebale pasti ispod 30 stupnjeva, uz moguću iznimku južne Štajerske. Ipak, meteorolozi upozoravaju da je ta prognoza još uvijek podložna promjenama te da će konačan razvoj vremenske situacije biti jasniji u idućim danima.