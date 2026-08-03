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'ZAJEDNIČKI EUROPSKI ODGOVOR'

Rat Španjolske i više zemalja članica EU zbog eksplozivnog zahtjeva: Sazvali hitan sastanak

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
1/5
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
03.08.2026.
u 17:06
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Neviđen priljev migranata koji silom ulaze u španjolsku enklavu Ceutu potaknuo je vrlo jake napetosti između 27 zemalja EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je pozvala na "zajednički europski odgovor" o jačanju blokovskih granica, nakon migracijske krize u Ceuti i diplomatskih napetosti koje je izazvala. "Ova epizoda jasno ukazuje na to da moramo ići dalje kako bismo ojačali naše granice na najosjetljivijim točkama", napisala je u pismu španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, u koje je AFP imao uvid.

Među spomenutim mjerama su "pojačan nadzor i, gdje je to potrebno, korištenje fizičkih barijera". Šefica europske izvršne vlasti ipak je istaknula da je "zaštita svih naših vanjskih granica zajednička europska odgovornost". Neviđen priljev migranata koji silom ulaze u španjolsku enklavu Ceutu potaknuo je vrlo jake napetosti između 27 zemalja EU-a. Suočene sa slikama desetaka tisuća ljudi koji ilegalno ulaze na ovaj teritorij iz Maroka, neke su države članice, na čelu s Italijom i Danskom ubrzo pozvale na suspenziju Španjolske iz šengenskog prostora.

Ovaj politički eksplozivan zahtjev, pravno nemoguć prema europskom pravu, razgnjevio je Madrid. Osudivši "sebičan" stav nekoliko zemalja članica EU-a Španjolska je pozvala na sastanak ministara unutarnjih poslova članica. Sastanak bi se, putem videokonferencije trebao održati u utorak. On bi im trebao omogućiti da "izvuku pouku" iz događaja u Ceuti i da surađuju na "zajedničkom europskom odgovoru" na izazove koje donosi ilegalna imigracija, rekla je Von der Leyen, navevši nekoliko područja o kojima će se raspravljati. Posljednjih je mjeseci Bruxelles znatno pooštrio svoja migracijska pravila, posebno ovlastivši države članice da odbijene tražitelje azila šalju u centre izvan granica EU-a, u takozvana "čvorišta za povratak".

FOTO Tisuće migranata krenule prema Europi, Španjolska diže vojsku. Pogledajte prizore u Ceuti
European Union leaders' summit in Brussels
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Ključne riječi
migranti Španjolska Europska unija

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