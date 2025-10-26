Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAĐA VRIJEDNOG NAKITA

Bivši zagrebački inspektor primijetio veliku grešku u istrazi o 'pljački stoljeća': 'Time su sami sebi pucali u nogu'

Autor
Elvis Sprečić
26.10.2025.
u 17:43

Istražitelji uspiju pronaći i vratiti tek oko 10 posto ukradenih umjetnina, većina knjiga koje je preprodao Milles ​ nikada nije pronađena

Poprilično velike šanse imate ovih dana da, kada biste se kladili protiv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, tu okladu dobijete. "Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju toliko cijenimo jer to je naša povijest. Vratit ćemo ukradena djela, a odgovorni će biti privedeni pravdi" uvjerava svoj narod prvi čovjek Francuske. Nije da baš može reći nešto drugo, ali statistika nije na njegovoj strani – prema podacima Interpola istražitelji uspiju pronaći i vratiti tek oko 10% ukradenih umjetnina. Lopovi, njih četvorica, prerušili su se u građevinske radnike, na sebe stavili reflektirajuće prsluke, a u Apolonovu galeriju koja se nalazi na prvom katu ušli su s vanjske strane – preko građevinskih skela i kroz prozor – uz pomoć kamiona dizalice, električnih pila i kutnih brusilica.

Ključne riječi
umjetnine NSK Milles krađa Louvre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja