Bivši zagrebački inspektor primijetio veliku grešku u istrazi o 'pljački stoljeća': 'Time su sami sebi pucali u nogu'

Poprilično velike šanse imate ovih dana da, kada biste se kladili protiv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, tu okladu dobijete. "Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju toliko cijenimo jer to je naša povijest. Vratit ćemo ukradena djela, a odgovorni će biti privedeni pravdi" uvjerava svoj narod prvi čovjek Francuske. Nije da baš može reći nešto drugo, ali statistika nije na njegovoj strani – prema podacima Interpola istražitelji uspiju pronaći i vratiti tek oko 10% ukradenih umjetnina. Lopovi, njih četvorica, prerušili su se u građevinske radnike, na sebe stavili reflektirajuće prsluke, a u Apolonovu galeriju koja se nalazi na prvom katu ušli su s vanjske strane – preko građevinskih skela i kroz prozor – uz pomoć kamiona dizalice, električnih pila i kutnih brusilica.