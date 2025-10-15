Naši Portali
TEŠKE KRAĐE U ZAGREBU I KARLOVCU

Otkriveni pljačkaši zaštitarskih kombija. Dvojica stranaca ukrala više od 300.000 eura, treći je još u bijegu

Zagreb: Pojačana prisutnost policije u centru grada uoči utakmice Lige prvaka
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
15.10.2025.
u 10:34

Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga.

Policija je uhitila dvije osobe koje sumnjiči da su počinile pljačke zaštitarskih kombija pri kojima su ukrale više od 300 tisuća eura. Radi se o državljanima BiH i Italije, a za jednom osobom još se traga.

– Policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić u suradnji s policijskim službenicima PU zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine te nad 44-godišnjim državljaninom Italije zbog sumnje u počinjenje dvaju kaznenih djela teške krađe na području Karlovca i Zagreba.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac. Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, prišli do novčarskog kombi vozila zagrebačkih registarskih oznaka te nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga – stoji u policijskom priopćenju.

dallas1974
10:53 15.10.2025.

Državljanin BIH, baš čudno. Ima li građanina HR koji su lopovi? Ima. Podijelili smo putovnice skoro svima...

