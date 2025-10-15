Otkriveni pljačkaši zaštitarskih kombija. Dvojica stranaca ukrala više od 300.000 eura, treći je još u bijegu

Policija je uhitila dvije osobe koje sumnjiči da su počinile pljačke zaštitarskih kombija pri kojima su ukrale više od 300 tisuća eura. Radi se o državljanima BiH i Italije, a za jednom osobom još se traga.

– Policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić u suradnji s policijskim službenicima PU zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine te nad 44-godišnjim državljaninom Italije zbog sumnje u počinjenje dvaju kaznenih djela teške krađe na području Karlovca i Zagreba.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac. Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, prišli do novčarskog kombi vozila zagrebačkih registarskih oznaka te nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga – stoji u policijskom priopćenju.