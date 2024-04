Plenković: Kršitelj Ustava se skriva već dva tjedna. Ide po sajmovima, a bježi od novinarskih mikrofona

Premijer Andrej Plenković ovog je utorka dao izjave za medije, nakon održanog sastanka Predsjedništva HDZ-a. Plenković se na početku osvrnuo na Rafale koji su stigli u Hrvatsku, navodeći kako je ''Hrvatska osnažila svoju vojnu sposobnost kakvu dosad nije imala''. Osvrnuo se i na ''ohrabrujuće'' podatke Državnog zavoda za statistiku, kako ih je nazvao, nakon što je objavljeno da je stopa inflacije pala na 3,7 posto.

- Sutra će skoro svi građani Hrvatske imati prilike vidjeti Rafale. Sutra od 9 do 11 sati pozivam sve da prate najave Ministarstva - kad već imamo tako sjajne zrakoplove, red je da ih građani i vide - poručio je. Osvrnuo se i na pregovore s Domovinskim pokretom, poručujući kako se ''nitko nikoga ne odriče'' u pogledu SDSS-a.

- Nismo u fazi da iznosimo detalje - kazao je pa se ponovno obrušio na ''gubitnike izbora'', misleći na SDP-ovu koaliciju Rijeke pravde.

- Vrlo lažno napadaju HDZ. Mi ćemo sada stalno podsjećati javnost na koruptivne afere lijevih i oporbenih stranaka, od gospođe Orešković do razgovora Dragana Kovačevića. Imate Grbina koji nije samo koristio naknade za odvojeni život, već ima i obraza drugima davati primjedbe. Takve difamacije će dobivati itekakav odgovor. Kršitelj Ustava se skriva već dva tjedna, ide po sajmovima, a bježi od vaših mikrofona. On je netko tko ima obraza doći na doček Rafala, a kada ih je trebao formalno odobriti, to je propustio učiniti - komentirao je.

POVEZANI ČLANCI:

Plenkovića je potom nekoliko novinara pitalo pitanje u isti glas, na što je on kroz šalu glasnogovorniku HDZ-a Zoltanu Kaboku dobacio da mu pomogne, a potom i poručio: ''Meni ne treba pomoć kao Penavi''.

- Stav gospođe Vučemilović je bio jasan, ne pada joj na pamet kao desni spektar podržati teško poraženu lijevu opciju - kazao je govoreći o pregovorima.

Prošloga vikenda ministar Ivan Anušić snimljen je na krizmi s članovima Domovinskog pokreta, u čemu Plenković ne vidi problem, dok su pregovori za sastavljanje većine na vrhuncu.

- Može biti samo korisno za opću klimu u razgovorima - poručio je, dodajući kako nisu razgovarali s DP-om o deratifikaciji Istanbulske konvencije za koju smatra da joj je cilj zaštiti žene od nasilja u obitelji. Novi izbori nisu opcija, poručio je Plenković.

- Gubitnici imaju četiri godine da se posvete radu na sebi i iskoraku od retorike da je HDZ zločest. Dogovor ide sigurno jer nam je narod tako rekao. Netko je rekao da sam ja rekao da mi je žao što je puno ljudi glasalo, to nije istina, meni je drago. Mi smo u centru grada pobijedili, i u devet od 11 izbornih jedinica. Imamo legitimitet formiranja parlamentarne većine, u nešto drugačijem obliku, ali će je biti - kazao je.

>> VIDEO Anušić: 'DP je SDSS-u neprihvatljiv i s njima ne žele u Vladu. To je ok'