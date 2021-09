Plenković: Ukinute su vize za putovanje hrvatskih državljana u SAD

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se danas s koalicijskim partnerima, a nakon sastanka parlamentarne većine u izjavi za medije osvrnuo se na predujam za Nacionalni plan oporavka koji je Europska komisija isplatila Hrvatskoj.

- Radi se o najvećoj uplati neke strane institucije u hrvatski proračun ikad. To su u potpunosti bespovratna sredstva. To je samo dio onih 47,5 milijardi kuna koliko je ukupno bespovratnih sredstava namijenjeno za Hrvatsku. Nema teme koja neće biti dotaknuta s Nacionalnim planom oporavka - poručio je Plenković, dodajući da će se između ostalog ta sredstva koristiti i za obnovu.

- Napravili smo pet komponenti Nacionalnog plana. Mi želimo da ova sredstva krenu prema svim tim segmentima. Nakon toga će u redovitim ciklusima stizati preostala sredstva. Znate da imamo još mogućnost iskoristiti 3,5 milijarde eura povoljnih zajmova. Ovih dana ćemo imati konferenciju na kojoj ćemo govoriti malo detaljnije o tome - najavio je.

Na novinarsko pitanje ostaje li Vanđelić u Fondu za obnovu, kazao je da je zasada tu gdje je, a upitan boji li se otpora pojedinaca uvođenju covid potvrda, odgovorio je:

- Krećemo sa zdravstvom i socijalom jer su to najosjetljiviji sektori. Što se tiče cijepljenja općenito, mi smo sve napravili sve što je razumno i racionalno i što je moguće. Imamo ga i u izobilju. Hrvatska je donirala i drugim zemljama još 200 tisuća doza, činit ćemo to i dalje. Jedan dio ljudi svoje odluke ne bazira niti na medicini, niti znanosti, niti istraživanjima... Apelirat ćemo na sve da to čine. Obavezno cijepljenje nećemo uvesti. Ovo što radimo su covid potvrde. Testirati se nije teško. Ne bojim se nikakvog otpora. Hrvatska je imala vrlo balansirane mjere. Ne vidim zašto bi se netko u Hrvatskoj žalio da je pod nekim restrikcijama. Ostala su samo ograničenja velikih okupljanja i zabrana rada noćnih klubova.

Otkrio je i da je SAD donio odluku o ukidanju viza za hrvatske građane.

- U ovom trenutku je Američko ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo da je SAD odlučio uključiti Hrvatsku u program izuzeća od traženja viza. Ovom odlukom, hrvatski državljani moći će putovati u SAD bez vize za nekoliko tjedana. Vjerujem da će to doprinijeti daljnjoj gospodarskoj razmjeni između SAD-a i Hrvatske - rekao je Plenković.

Plenković je rekao i da će u prvoj fazi država snositi troškove testiranja, a nakon toga će se vidjeti. Isto je poručio i ministar Vili Beroš.

- Nemoguće je u ovom trenutku reći koliko će se dugo plaćati. Jasno je da ne može trajati unedogled. Ovisit će o trendu kretanja epidemije, povećanju cijepljenja u zdravstvenom sustavu...

Na pitanje što ako se netko odbije testirati, Beroš je rekao da će se to morati evidentirati.

- Neće moći doći i pisat će se neopravdani izostanak te neće primiti plaću za taj period - pojasnio je Beroš.

Upitan znači li to da neće biti otkaza, rekao je da je on protiv toga u ovom trenutku.

Osvrćući se na odredbu da i pacijenti moraju imati covid potvrde, Beroš je kazao:

- Svaki pacijent koji ide u bolnicu, a nije hitan slučaj, treba se javiti svom liječniku a on će mu sve detaljno obrazložiti. Svatko tko ima zakazan tretman ili hospitalizaciju dobit će uputnicu za besplatno testiranje.