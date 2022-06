Plenković povodom Dana Sisačko-moslavačke županije: 'Ova županija zahtijeva najviše pomoći od svih'

Obilježen je Dan Sisačko-moslavačke županije na čiju je svečanu sjednicu Županijske skupštine stigao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Obnova nakon katastrofalnog potresa u prosincu 2020. bila je glavna tema i uz ovaj Dan županije. Oštećenih 39.000 objekata, uništena infrastruktura i 41 milijardu kuna procijenjene štete činjenice su koje ukazuju na dugi oporavak.

„Nema dileme kako ova županija zahtijeva najviše pomoći od svih hrvatskih županija. Posljedice potresa, ali i razaranja u Domovinskom ratu, posljedice tranzicijskih problema u ekonomskom smislu u proteklih 30 godina i demografski problem – te četiri točke su markirane kao ono na čemu se treba raditi, kako bi se poboljšala kvaliteta života ljudi“, rekao je premijer Andrej Plenković koji je obećao snažnu i posebnu pomoć Vlade u obnovi, ali i u realizaciji donesenog Programa revitalizacije ove županije.

Najavio je kako će Vlada i dalje pružati direktnu pomoć stanovnicima.

„Mi smo nakon potresa nastojali dati financijske injekcije općinama i gradovima i županiji, ali i pokrivati građanima troškove električne energije, prehrane, troškova cestarine, prijevoza vlakom. To ćemo činiti i dalje jer smatramo da je to važno zbog načela solidarnosti koje je bitno da demonstriramo sve dok do kraja ne riješimo pitanje obnove i normalizacije života u potpunosti u ovoj županiji“, najavio je premijer tim riječima nastavak mjera koje se tiče stanovnika potresom stradalog područja Sisačko-moslavačke županije, a koje, odlukom Vlade, vrijede do kraja lipnja ove godine.

Kao najvažniji projekt koji traje istaknuo je dovršetak autoceste Sisak-Zagreb, ali i izmijenjenu mrežu potpora kojom investitori u Sisačko-moslavačku županiju dobivaju i određeni dodatni bonus, kao jedina županija u RH.

„Činjenica da se ovdje ugovaraju brojna sredstva iz europskih sredstava financiranja, poduprta nacionalnim sredstvima, daje nam nadu da stanovnici i vlast ove županije, unatoč svim otežavajućim okolnostima, spremna raditi iskorake i ići naprijed te će vas Vlada u svemu podupirati. Stoga će važan program gospodarske revitalizacije povezan sa obnovom biti naša okosnica našeg djelovanja ovdje u županiji koja je praktički sljubljena s glavnim gradom, a treba joj potpora sad i odmah", zaključio je Plenković istaknuvši kako odnedavno ova županija ima i člana Vlade, ministra rada Marina Piletića.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak istaknuo je kako je Županija na Fond solidarnosti prijavila 68 projekata u vrijednosti od oko 700 milijuna kuna, a tiče se objekata u njihovoj nadležnosti u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i infrastrukturi.

„U prvim mjesecima nakon potresa smo obnovili 12 školskih objekata, a za tri školska objekta uredili zamjenske objekte kako bi učenici ostali u svome gradu. U Sisku će se po prvi puta u povijesti graditi zgrada za potrebe Ekonomske škole Sisak, za koju je Županija osigurala sredstva putem zajma Svjetske banke. U području zdravstva obnovili smo sedam objekata, preselili ambulante iz kontejnera u čvrste objekte, a uskoro će početi radovi i na obnovi nove interne Opće bolnice Sisak", nabrojao je neke projekte župan Celjak koji je istaknuo da je uložen veliki trud u te projekte, no i kako će biti zadovoljni tek kada se svi stanovnici u županiji iz svojih privremenih smještaja vrate u svoje nove domove.

Na svečanoj sjednici uručena su i priznanja Županije za proteklu godinu. Dobili su ih Stephan Lupino za realiziranu humanitarnu donacijsku izložbu u Sisku te Caritas Sisačke biskupije za svoje humanitarne aktivnosti. Nagradu za životno djelo, također za svoj humanitarni rad, dobio je Ante Živković, a posthumno je to priznanje pripalo akademskom slikaru i kiparu Marijanu Glavniku. Također su uručene i kolektivne zahvalnice hitnim službama, volonterima i donatorima za pomoć u sanaciji posljedice potresa.

Dan županije se slavi povodom 11. lipnja, na dan kada su rođeni velikani hrvatske povijesti, 1868. godine Antun, a tri godine kasnije i Stjepan Radić u Trebarjevu Desnom, na području Martinske Vesi.